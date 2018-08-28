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Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de Cenevre'ye çağırdı.

Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de Cenevre'ye çağırdı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:57
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Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan toplantısında yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci Staffan de Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'ne davet etti." dedi.

Sözcü Vellucci, Mistura'nın "küçük grup" olarak adlandırdığı ülke temsilcileriyle Suriye görüşmelerinin temelini oluşturan başta "siyasi süreç", Anayasa komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımları ve bu konulardaki kapsamlı konuları istişare edeceğini söyledi.

Bir soru üzerine Vellucci, istişare toplantısının bir gün süreceğini kaydetti.

"Küçük grubun" üst düzey diplomatlardan oluşacağı öğrenildi.

De Mistura, 11-12 Eylül'de de Türkiye, Rusya ve İran heyetlerini Cenevre'de ağırlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMAlessandra Vellucci
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