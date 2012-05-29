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Mısri: ''Arap Baharı, Filistin'deki birlik ve beraberliği güçlendirmiştir''

Kahire'de bir araya gelecek Hamas ve Fetih, AB ve ABD'den Filistinlilerin kararlarına saygı duymalarını bekliyor.

Mısri: ''Arap Baharı, Filistin'deki birlik ve beraberliği güçlendirmiştir''

Kahire'de bir araya gelecek Hamas ve Fetih, AB ve ABD'den Filistinlilerin kararlarına saygı duymalarını bekliyor.

29 Mayıs 2012 Salı 08:52
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Mısri: ''Arap Baharı, Filistin'deki birlik ve beraberliği güçlendirmiştir''

    Hamas ve Fetih hareketi, ulusal uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları için Mısır öncülüğünde bugün Kahire'de bir araya gelecek.

Hamas yöneticisi İzzet Er-Rişk, yeni hükümeti, farklı meslek çevrelerinden bağımsız üyelerin oluşturacağını ve Filistin'i ilgilendiren diğer konularda Fetih ile istişare halinde olacaklarını ifade etti.

Filistin kaynaklarına göre, toplantıya, Fetih'ten Azzam Ahmed, Hamas cephesinden ise Musa Ebu Merzuk'un başkanlık yapması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, başkanlık ve parlamento seçimlerinin, kurulması beklenen ulusal uzlaşma hükümetinin öncelikle ele alacağı konular arasında yer alıyor.

Bağımsız Ulusal Toplum üyesi Velid Mısri, ''Arap Baharı'ndan sonra İslami hareketlerin iktidara gelmeleri Filistin lehine bir gelişmedir. Arap baharı, Filistin'deki birlik ve beraberliği güçlendirmiştir'' dedi.

El-Mısri, Gazze'deki seçmen kayıtlarının yenilenmesinin bölünmeyi sona erdirecek bir adım olduğunu ve merkezi seçim komisyonuna gerekli kolaylıkların sağlanması noktasında tüm Filistinli grupların ve milletvekillerinin hemfikir olduklarını dile getirdi.

Taraflar, bölünmeyi sona erdirmeye katkıda bulunmak ve uzlaşma ruhunu canlandırmak amacıyla Filistin Projesi'ni korumak için ulusal bir hamle gerçekleştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptılar, aralarında AB ve ABD'nin de bulunduğu uluslararası toplumu Filistinlilerin kararlarına saygı göstermeye ve bölünmeyi sona erdirecek çabaların yanında yer almaya davet etti.

Öte yandan, Gazze Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, şu sıralar Gazze'deki ofisinde Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır ile ''seçmen kayıtlarının yenilenmesi ve seçim komisyonu çalışmalarının başlaması'' konularını görüşmek üzere bir araya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
Mısri
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