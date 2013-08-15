Mısır'ın ulusal birliği dün bozuldu

LONDRA





İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Mısır'da yaşananların ülkede iyileşmesi yıllar alacak bölünme yarattığını yazdı.

"Kahire katliamı: Bugünden sonra herhangi bir Müslüman seçim sandığına yeniden güvenebilir mi?" başlıklı yazısında Fisk, Mısır'da yaşananların trajik bir dönüm noktası olduğunu ve ülkenin yaralarını sarmasının yıllar alacağını belirtti.

Mısır'ın ulusal birliğinin, dün Müslüman Kardeşler'i bastırmaya yönelik yapılan katliam sonucu bozulduğunu vurgulayan Fisk, "Milyonlarca Mısırlı için demokrasi yolunun yıkıldığını ve dinine dayalı bir devlet isteyen bir Müslümanın bir daha seçim sandığına güvenmeyeceğini" kaydetti.

Cezayir hatırlatması

"Yaşananların sadece Batı'nın yansıtmaya çalıştığı gibi Müslüman Kardeşler'le ordunun karşı karşıya gelmesi olmadığını" vurgulayan Robert Fisk, şunları kaydetti:

"Dünkü şiddet Mısır toplumu içinde, iyileşmesi yıllar alacak acımasız bir bölünme yarattı. Solcular, laikler ve Hristiyanlarla Sünni köylüler arasında, halkla polis arasında, Müslüman Kardeşler’le ordu arasında bir bölünme. Muhammed El Baradey’in istifa etmesinin nedeni buydu. Kiliselerin yakılması bu korkunç işin kaçınılmaz sonucuydu.

Cezayir’de 1992’de, Kahire’de 2013’te Müslümanlar adil ve demokratik bir şekilde seçilerek iktidara geldi ve sonra iktidardan çekilip alındılar. Müslüman Kardeşler’in ne kadar hata yaptığının önemi yok. Demokratik şekilde seçilmiş Muhammed Mursi ordu tarafından devrildi. Bu bir darbeydi ve John McCain bu kelimeyi kullanmakta haklıydı.”

"Dün Mısır'da bir şey öldü"

Mısır'ın geleceğinin belirsizliğine yazısında değinen Fisk, "Mısır'ın başka bir Suriye olmayacağını, Mısır'ın tarihinde ayrıca mezhepsel sıkıntıların bulunmadığını" vurguladı.

Fisk, "Ama evet, dün Mısır'da bir şey öldü. Süresi dolan şey, Mısır'ın Arap ulusunun ebedi annesi olduğu düşüncesiydi. O ulusal ülküde Mısır tüm insanlarını çocukları olarak görüyordu. Polis ve hükümet yanlılarının yanında Müslüman Kardeşler mağdurları da Mısır’ın çocuklarıydı. Onlar halkın düşmanlarına, teröristlere dönüştüler. Bu, Mısır’ın yeni mirası” ifadesini kullandı.

Bu arada, Fisk'in yazdığı Independent gazetesi bugün "Mısır'ın Utanç Günü" manşetiyle çıktı. Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam bugün birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında fotoğraflarla yer aldı. Guardian "Mısır'ın kanlı askeri baskısı", Times gazetesi "Mısır'ın katliam gününde yüzlerce kişi öldü", Daily Telegraph gazetesi ise "Mısır iç savaşın eşiğinde" gibi başlıklar kullandı. Gazetelerin birçoğu İngiliz Sky haber kanalı kameramanı Michael Deane'nin dün Mısır'da vurularak öldürülmesine de geniş yer verdi.