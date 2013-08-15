Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'ın ulusal birliği dün bozuldu

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Fisk, Mısır'da yaşananların ülkede iyileşmesi yıllar alacak bölünme yarattığını yazdı.

Mısır'ın ulusal birliği dün bozuldu

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Fisk, Mısır'da yaşananların ülkede iyileşmesi yıllar alacak bölünme yarattığını yazdı.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:20
444 Okunma
Mısır'ın ulusal birliği dün bozuldu

LONDRA

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Mısır'da yaşananların ülkede iyileşmesi yıllar alacak bölünme yarattığını yazdı.

"Kahire katliamı: Bugünden sonra herhangi bir Müslüman seçim sandığına yeniden güvenebilir mi?" başlıklı yazısında Fisk, Mısır'da yaşananların trajik bir dönüm noktası olduğunu ve ülkenin yaralarını sarmasının yıllar alacağını belirtti. 

Mısır'ın ulusal birliğinin, dün Müslüman Kardeşler'i bastırmaya yönelik yapılan katliam sonucu bozulduğunu vurgulayan Fisk, "Milyonlarca Mısırlı için demokrasi yolunun yıkıldığını ve dinine dayalı bir devlet isteyen bir Müslümanın bir daha seçim sandığına güvenmeyeceğini" kaydetti.

Cezayir hatırlatması

"Yaşananların sadece Batı'nın yansıtmaya çalıştığı gibi Müslüman Kardeşler'le ordunun karşı karşıya gelmesi olmadığını" vurgulayan Robert Fisk, şunları kaydetti:

"Dünkü şiddet Mısır toplumu içinde, iyileşmesi yıllar alacak acımasız bir bölünme yarattı. Solcular, laikler ve Hristiyanlarla Sünni köylüler arasında, halkla polis arasında, Müslüman Kardeşler’le ordu arasında bir bölünme. Muhammed El Baradey’in istifa etmesinin nedeni buydu. Kiliselerin yakılması bu korkunç işin kaçınılmaz sonucuydu.

Cezayir’de 1992’de, Kahire’de 2013’te Müslümanlar adil ve demokratik bir şekilde seçilerek iktidara geldi ve sonra iktidardan çekilip alındılar. Müslüman Kardeşler’in ne kadar hata yaptığının önemi yok. Demokratik şekilde seçilmiş Muhammed Mursi ordu tarafından devrildi. Bu bir darbeydi ve John McCain bu kelimeyi kullanmakta haklıydı.”

"Dün Mısır'da bir şey öldü"

Mısır'ın geleceğinin belirsizliğine yazısında değinen Fisk, "Mısır'ın başka bir Suriye olmayacağını, Mısır'ın tarihinde ayrıca mezhepsel sıkıntıların bulunmadığını" vurguladı. 

Fisk, "Ama evet, dün Mısır'da bir şey öldü. Süresi dolan şey, Mısır'ın Arap ulusunun ebedi annesi olduğu düşüncesiydi. O ulusal ülküde Mısır tüm insanlarını çocukları olarak görüyordu. Polis ve hükümet yanlılarının yanında Müslüman Kardeşler mağdurları da Mısır’ın çocuklarıydı. Onlar halkın düşmanlarına, teröristlere dönüştüler. Bu, Mısır’ın yeni mirası” ifadesini kullandı.

Bu arada, Fisk'in yazdığı Independent gazetesi bugün "Mısır'ın Utanç Günü" manşetiyle çıktı. Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam bugün birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında fotoğraflarla yer aldı. Guardian "Mısır'ın kanlı askeri baskısı", Times gazetesi "Mısır'ın katliam gününde yüzlerce kişi öldü", Daily Telegraph gazetesi ise "Mısır iç savaşın eşiğinde" gibi başlıklar kullandı. Gazetelerin birçoğu İngiliz Sky haber kanalı kameramanı Michael Deane'nin dün Mısır'da vurularak öldürülmesine de geniş yer verdi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:21
Anahtar Kelimeler:
Mısırın Ulusal Birliği Dün Bozuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ