Mısır'ı yeniden değerlendireceğiz

BERLIN



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır'da yaşanan şiddet olaylarından dolayı bu ülke ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini bildirdi.



Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye "yaz röportajı" veren Merkel, Mısır'daki durumun endişe verici olduğunu belirterek, burada şiddetin durması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı. Merkel, şiddet ile siyasi çatışmaların çözülemeyeceğine dikkati çekti.



Mısır'a yönelik silah satışı konusunda bir soruya karşılık Merkel, "Mısır'a ilişkin durumu tümüyle yeniden değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.



Silah ihracatının kısıtlanmasının Mısır yönetimine şiddetin kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde ifade etmek için düşünebilir bir yol olabileceğinin altını çizen Merkel, muhtemelen gelecek hafta AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini, bu toplantıdan sonra konuyla ilgili hangi tedbirlerin alınacağını inceleyeceklerini kaydetti.





AA