Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'ı yeniden değerlendireceğiz

Almanya Başbakanı Merkel, Mısır'da yaşanan şiddet olaylarından dolayı bu ülke ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Mısır'ı yeniden değerlendireceğiz

Almanya Başbakanı Merkel, Mısır'da yaşanan şiddet olaylarından dolayı bu ülke ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:13
440 Okunma
Mısır'ı yeniden değerlendireceğiz
BERLIN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır'da yaşanan şiddet olaylarından dolayı bu ülke ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye "yaz röportajı" veren Merkel, Mısır'daki durumun endişe verici olduğunu belirterek, burada şiddetin durması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı. Merkel, şiddet ile siyasi çatışmaların çözülemeyeceğine dikkati çekti.

Mısır'a yönelik silah satışı konusunda bir soruya karşılık Merkel, "Mısır'a ilişkin durumu tümüyle yeniden değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Silah ihracatının kısıtlanmasının Mısır yönetimine şiddetin kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde ifade etmek için düşünebilir bir yol olabileceğinin altını çizen Merkel, muhtemelen gelecek hafta AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini, bu toplantıdan sonra konuyla ilgili hangi tedbirlerin alınacağını inceleyeceklerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMarkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ