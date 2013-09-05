Mısır'dan Gazze'ye

GAZZE

İsrail'in uyguladığı ağır abluka nedeniyle Gazze'de tedavi imkanı bulamayan Filistinli hastaların iyileşme umutları, bölgenin dünyaya açılan tek kapısı Refah'a bağlı.

Ancak Mısır'da askeri darbenin ardından oluşturulan yeni yönetimin, Refah Sınır Kapısı'nı çoğunlukla kapalı tutması, İsrail ambargosu, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve ilaç eksikliği gibi nedenlerle Gazze'de tedavi imkanı bulamayan hastaları çaresiz bir bekleyişe sürüklüyor.

Gazze'deki imkanların yetersiz olması nedeniyle Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından gönderilen sağlık ekipleri, tıbbi müdahalelerini zaman zaman Mısır'da yapmak durumunda kalıyordu. Ancak, Refah Sınır Kapısı'nın, Mısır makamları tarafından, 4 saatlik izinlerin dışında çoğunlukla kapalı tutulması, acil müdahale bekleyen Gazzeli hastaların yaşama ümitlerine de darbe vuruyor.

Hastalar ölüm ya da sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası İşbirliği Dairesi Genel Müdürü Muhammed el-Kaşif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlık, Gazze'nin Mısır'daki olaylardan en çok etkilenen sektörleri arasında yer alıyor" dedi.

18 Haziran'dan itibaren Gazze'ye hiçbir sağlık ekibinin gelmediğine dikkati çeken Kaşif, tedavi imkanı bulamayan hastaların hayati tehlike içinde olduklarını veya sakat kalma riskleri bulunduğunu söyledi. Kaşif, çocuklar için anjiyo ve kalp ameliyatı gibi birçok riskli operasyonun yapılabilmesi için sağlık ekiplerinin Gazze'ye gelmesinin beklendiğini ifade ederek, Refah'ın kapatılması nedeniyle beklenen heyetlerin Gazze Şeridi'ne giremediğini kaydetti.

İsrail hastaları geri çevirdi

Bazı hastaların tedavi amacıyla İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan yurt dışına gönderilmek istendiğini ancak bu taleplerine izin verilmediğini belirten Kaşif, hastaların çoğunun İsrail tarafından "güvenlik gerekçeleriyle" geri çevrildiği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Dairesi Müdürü Eşref el-Gudra da Gazze'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılara ilişkin şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ihtiyacının yüzde 90'ını, tıbbi araç-gereç ihtiyacının yüzde 30'unu karşıladığı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla Gazze'de tıbbi malzeme tedariğinde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Refah'ın kapalı tutulması, sağlık ekipleri ve malzemenin girişine izin verilmemesi halinde halihazırda kötü durumda olan sağlık sektörü daha da kötüleşecek. "

Hastalar sınırda bekliyor

Gudra, sağlık ekiplerinin Gazze'ye girmesinin engellenmesi nedeniyle Gazzeli doktorların, yabancı doktorlar tarafından kendi uzmanlık alanlarına ilişkin daha gelişmiş tedavi yöntemleri hakkında verdikleri eğitimden de yoksun kaldığına dikkati çekti. Yurt dışına çıkarılmayı bekleyen hastarın sayısının günden güne arttığını söyleyen Gudra, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla her gün ülke dışına çıkarılmayı bekleyen 20 ila 30 hasta bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 2012 yılının kasım ayındaki kanlı saldırısının ardından 200 sağlık heyeti tıbbi yardım için Gazze Şeridi'ne geldi.