''Mısır’daki şiddet kabul edilemez"

PARİS



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Mısır’da yaşanan olayları eleştirerek, "Bu şiddet düzeyiMısır gibi büyük bir ülke için kabul edilebilir değil" dedi.



Hollande, Elysee Sarayı'nda Suudi Dışişleri Bakanı Prens el-Faysal'ı kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Hollande, Mısır'da durumun normale dönmesi için en kısa sürede seçime gidilmesi gerektiğini bildirdi.



“Özgürlük gösterilerine saygılı olunuyorsa güvenliğe de saygılı olunmalı” uyarısında bulunan Hollande, dostane ilişkiler kapsamında şiddet olaylarının durdurulması için her şeyin yapılması çağırısında bulundu.



Hollande, Arap ülkeleri ve Avrupa'nın Mısırlı yetkililerin en kısa sürede seçim kararı alması ve bunun için yol haritası hazırlamasına yönelik gerekli girişimleri yapması gerektiğini altını çizdi. Mısır için tek seçenek olan bu kararın alınmasında Suudi Arabistan ve Fransa'nın yardımcı olabileceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Hollande, meydana gelen olaylardaki şiddetin ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.



Suudi Dışişleri Bakanı El-Faysal da Kral Abdullah’ın cuma günü yayınladığı "kınama" mesajını aktardı. El-Faysal, "Çok iyi bilinmeli ki özgürlük gösterileri garanti altında olmalı ancak protestocular da diğer vatandaşların hayatlarını tehlikeye atacak şiddet eylemlerine başvurmamalıdır" diye konuştu.



30 milyon Mısırlının kendi geleceklerini belirlemek istemeleri için sokağa çıkmalarının görmezden gelinemeyeceğini ifade eden El-Faysal, erken seçim düzenlenmesini istedi.





AA