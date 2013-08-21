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Mısır’daki katliam New York'ta protesto edildi

ABD'nin New York kentinde Türk vatandaşlar ile Arap toplumu Mısır'daki darbe yönetimini ve darbe karşıtlarına uygulanan şiddeti protesto etti.

Mısır’daki katliam New York'ta protesto edildi

ABD'nin New York kentinde Türk vatandaşlar ile Arap toplumu Mısır'daki darbe yönetimini ve darbe karşıtlarına uygulanan şiddeti protesto etti.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:22
859 Okunma
Mısır’daki katliam New York'ta protesto edildi
NEW YORK

ABD'nin New York eyaletinde Türk vatandaşlar ile Arap toplumu, Mısır'daki darbe yönetimini ve darbe karşıtlarına uygulanan şiddeti protesto etti.

Türk vatandaşlar ve Araplar, Mısır'da darbe karşıtlarına uygulanan şiddeti protesto etmek için Times Meydanı'nda bir araya geldi.

"Her Şey Türkiye İçin Platformu" adı altında Mısır'daki darbe karşıtlarına destek vermek için toplanan protestocular, Türk bayrakları ve darbe karşıtlarını eleştiren içerikteki pankartlar taşıdı, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan" lehine sloganlar attı.

Türk vatandaşlarının taşıdıkları döviz ve pankartlar arasında Başbakan Erdoğan'ın Rabia işareti yaparken çekilen fotoğrafı da yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartta İngilizce, ''Türkiye Başbakanı Erdoğan Mısırlı Müslüman kardeşlerini saygıyla selamlıyor'' ifadesi yer aldı.

Gösteri alanında topluca namaz kılan grubun, Türk bayraklarını da seccade olarak kullanması ilginç görüntüler oluşturdu. Daha sonra Mısır'da ordunun açtığı ateş sonucu hayatın kaybedenler için temsili bir tabut alana konulurken, gıyabi cenaze namazı da kılındı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
MısırProtesto
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