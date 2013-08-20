Mısır'daki katliam Gazze'de protesto edildi

GAZZE

Filistinliler, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etti.

Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü merkez binasının önünde biraraya gelen çok sayıda Filistinli, Mısır'da barışçıl gösteriler düzenleyen darbe karşıtlarına yönelik müdahalelere tepki gösterdi.

Mısır ve Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Meşruiyet kırmızı çizgidir", "Askeri yönetim düşmeli" ve "Kızılhaç nerede" yazılı dövizler taşıyan aralarında çocukların da bulunduğu göstericiler, "Rabia işareti"yle darbe karşıtlarına destek verdi.

Grup adına konuşan "Mısır'daki Meşruiyete Destek İçin Filistin Birliği" sözcüsü Neşet Ebu Amira, "Meşruiyeti desteklemek ve Mısır'da akan kan sebebiyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek için bugün burada toplandık. Mısır makamlarından akan kanı ve darbe karşıtı siyasilere yönelik gözaltı operasyonlarını durdurmasını talep ediyoruz" dedi.

Tüm Mısırlıların ifade özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Ebu Amira, kimsenin bu hakkı ellerinden alamayacağını vurguladı.

Gösterinin ardından gruptakiler, Kızılhaç ve diğer uluslararası kuruluşlara, Mısır'da insan haklarının korunması ve askeri hapishanelerdeki İhvan üyesi tutukluların ziyaret edilmesine izin verilmesini talep eden mektuplar gönderdi.

Mısır'da güvenlik güçleri bugün başkent Kahire ve Luksor kentlerindeki bazı evlere baskın düzenleyerek, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 15 İhvan yöneticisini gözaltına almıştı.