Mısır'daki katilamın görüntülerini

KAHİRE



Eski bir televizyon kanalı çalışanlarından oluşan "Rabiatul Adeviyye-Grup 19" adlı ekip, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında işlenen katliamı canlı yayınla dünyaya ulaştırmayı başardı.



Alınan bilgiye göre, başkent Kahire'de geçen hafta gerçekleşen katliamların görüntülenmesini engellemek isteyen güvenlik güçleri, öncelikle helikopterlerle gruba ait canlı yayın aracını hedef aldı ancak bu tür saldırıya hazırlıklı olan gruptan başka bir ekip, devreye girerek canlı yayına devam etti. Saldırının ikinci aşamasında güvenlik güçleri kameramanların üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra bazı noktalara yerleştirilen kameraların görüntü alması engellendi. Cami minaresine yerleştirilen ve meydanı kuşbakışı gören kamerayla, meydandaki platformu gören kamera vuruldu. Ayrıca Rabiatul Adeviyye Meydanı'na verilen elektrik kesildi. Bütün bu engellemelere rağmen ekipler canlı yayın aracını terk etmeyerek katliamı yayınlamaya devam etti.



Öte yandan, Mısır'da basın mensuplarına yönelik engellemeler bununla sınırlı kalmadı. Yabancı basın mensuplarında ölen ve yaralananların yanı sıra tutuklananlar oldu. AA muhabiri Hiba Zekeriya ve TRT Muhabiri Metin Turan da haber takibi için gittikleri Ramses Meydanı'nda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi esnasında sığındıkları Fetih Camisi'nde mahsur kalmış sonrasında ise gözaltına alındı.





AA