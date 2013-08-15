Mısır’da tutuklular karakollardan kaçırılıyor

Mısır'ın güneyindeki el-Minye kentinde bir grubun polis karakoluna saldırarak gözaltında tutulan kişileri kaçırdığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine saldıran bir grup, Minye kentinde bulunan Mağağa Polis Karakolu'na saldırarak, gözaltında tutulan kişileri kaçırdı.

Öte yandan, Mısır'da dünden bu yana 10 ilde 31 polis karakoluna saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Mısır güvenlik güçleri dün sabah erken saatlerde Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanında göstericileri dağıtmak için müdahale başlatmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı, dünkü olaylarda ölü sayısını 278 kişi olarak açıklarken, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Sözcüsü Murad Ali, ülke genelinde ölü sayısının bini, yaralı sayısının da 10 bini bulduğunu iddia etmişti.

