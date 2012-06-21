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Mısır'da sonuçların açıklanması ertelendi

Komisyon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarının açıklanmasının ertelendiğini bildirdi.

Mısır'da sonuçların açıklanması ertelendi

Komisyon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarının açıklanmasının ertelendiğini bildirdi.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:31
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Mısır'da sonuçların açıklanması ertelendi

KAHİRE

Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçim Komisyonu Üyesi Hatem Bicato,daha önce yaptığı açıklamada, kesin sonuçların bugün ilan edileceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Seçim Komisyonu Üyesi Hatem Bicato, düzenlediği basın toplantısında, seçimlere yönelik itirazlardan dolayı, sonuçların açıklanmasını ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti. 
Sonuçların açıklanmasının belirlenmeyen bir tarihe ertelendiğini kaydeden Bicato, ikinci turda yarışan iki adayın da birçok yerde sonuçlara itiraz ettiğini belirtti. 
İkinci turda yarışan adaylar Mursi ve Şefik'in avukatlarının, komisyona 400 kadar şikayet dilekçesi verdiklerini anlatan Bicato, iki adayın avukatlarının itiraz ettikleri konuların komisyonda dinlenmesinin 5 saat sürdüğünü vurguladı.
Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamanın tüm itirazların değerlendirilmesinden sonra yapılacağının altını çizen Bicato, sonuçların açıklanması için kesin bir tarih vermekten kaçındı. 

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
Mısır
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