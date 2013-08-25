Mısır'da sokağa çıkma yasağının süresi azaltıldı

KAHİRE

Mısır yönetimi, olağanüstü hal gereği uygulanan sokağa çıkma yasağı süresini iki saat azaltarak, yasağın bugünden itibaren Cuma günü hariç 21:00-06:00 saatleri arasında uygulanmasını kararlaştırdı.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak, halkın isteğine cevap vermek için cumartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının saat 19.00 yerine 21.00'de başlayarak sabah saat 06.00'ya kadar devam etmesine karar verildi" denildi.

Açıklamada, bu uygulamanın cuma günleri geçerli olmayacağı belirtilerek, "Cuma günleri yasak 19:00-06:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Mısır'da 14 Ağustos'ta 14 vilayette yerel saatle 19.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.