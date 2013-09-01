Mısır'da sokağa çıkma yasağı ikinci kez kısaltıldı

KAHİRE



Mısır yönetimi, olağanüstü hal gereği uygulanan sokağa çıkma yasağı süresini iki saat daha azaltarak, yasağın bugünden itibaren cuma günleri hariç, 23.00-06.00 saatleri arasında uygulanmasını kararlaştırdı.



Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının saat 21.00 yerine 23.00'de başlayarak 06.00'ya kadar devam etmesine karar verildi" denildi.



Mısır makamları, geçen hafta cumartesi günü 14 vilayette 14 Ağustos'tan beri 19.00 ila 21.00 saatleri arasında uygulanan yasağı, 2 saat kısaltarak, 21.00 ila 06.00 olarak belirlemişti.



Açıklamada, uygulamanın cuma günleri geçerli olmayacağı belirtilerek, "Cuma günleri yasak, 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecek" ifadesine yer verildi.



Mısır geçici hükümetinin Başbakanı Hazim el-Biblavi, önceki açıklamalarında, ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle sokağa çıkma yasağının tamamiyle kaldırılmasını savunduğunu belirtmişti.





AA