Mısır'da sert müdahale

Mısır güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 50'ye, yaralı sayısının 200'e ulaştığı bildirildi.

Dumanların yükseldiği alanlardaki çadırlar, zırhlı birlikler tarafından sökülmeye çalışılıyor. Nahda meydanının kontrolü güvenlik güçlerine geçti. Rabiatul Adeviyye meydanındaki darbe karşıtlarına yönelik müdahale sürüyor

Mısır'da güvenlik güçleri, ordunun yönetime el koymasının ardından Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki göstericilere müdahale sürüyor. Olaylarda ölü sayısı 50'ye, yaralı sayısı 200'e yükseldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtlarına bu sabah itibarıyla güvenlik kuvvetlerinin başlattığı müdahale sürüyor. Meydanın güneyindeki caddelerden zırhlı araçlar ve iş makineleri ile darbe karşıtlarına müdahale etmeye başlayan güvenlik güçlerinin rastgele ateş açtığı bildirildi. Meydandan yapılan canlı yayınların kesildiği ve jammer marifetiyle göstericilerin iletişim kanallarını kullanmalarının engellendiği belirtildi.

Rabiatul Adeviyye Basın Merkezinden yapılan açıklamada, darbe karşıtlarına ateş açılması üzerine, ölü ve yaralı sayısının arttığı bildirildi. Açıklamada, ölü sayısının 50'ye, yaralı sayısının ise 200'e yükseldiği kaydedildi. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde göstericiler tarafından yapıldığı öğrenildi.

Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında, rastgele ateş açılması ve keskin nişancıların ateşiyle başlayan müdahale sürüyor. Meydanlardan dumanlar yükseliyor. Helikopterlerin alçak uçuş yaptığı alanda, darbe karşıtlarının çadırları zırhlı birlikler tarafından sökülüyor.

Meydanlara müdahale sürerken, helikopterlerin alan üzerinde alçak uçuş yaptığı, helikopterlerden atılan broşürlerde, kadın ve çocukların meydanları terk etmesi halinde can güvenliklerinin sağlanacağı ifade ediliyor.

Güvenlik güçlerinin zırhlı birliklerle müdahale ettiği Nahda meydanının kontrolü tamamem güvenlik güçlerinin eline geçti. Çok sayıda darbe karşıtının gözaltına alındığı Nahda meydanından dumanlar yükseliyor. Rabiatul Adeviyye meydanında ise güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına müdahalesi sürüyor.

Bölgeye yakın bulunan İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliklerinin çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı.



