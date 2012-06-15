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Mısır'da seçmenlere fetvalı çağrı

Dünya İslam Alimleri Birliği: Tarafsız kalmak haram

Mısır'da seçmenlere fetvalı çağrı

Dünya İslam Alimleri Birliği: Tarafsız kalmak haram

15 Haziran 2012 Cuma 11:38
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Mısır'da seçmenlere fetvalı çağrı

Dünya İslam Alimleri Birliği, Mısır cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna katılımın ''farz'', seçimde tarafsız kalmanın ise ''haram'' olduğunu ilan etti.
Birliğin Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
''Seçime katılım, deliller ışığında dinen farz, ayrıca devrimin amaçlarını gerçekleştirmek, Mısır'da istikrarı sağlamak için medeni bir vecibedir.''
Alimler Birliği ''cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir tutum belirlemeyerek tarafsız kalmanın dinen haram olduğuna'' fetva verdi ve ''seçimin ikinci turunun, Mısır'da kimin devrimden yana, kimin eski fesat ve zulüm rejiminden yana olduğunu gösterecek bir sınav olduğunu'' belirtti.
Karadavi imzalı fetvada ayrıca, ''eski zulüm ve istibdat düzeninin adamı'' olarak nitelendirilen cumhurbaşkanı adayı Ahmed Şefik'i desteklemenin zulmü desteklemek anlamına geleceği ifade edildi.
Dünya İslam Alimleri Birliği, Kıptilere de özel bir çağrıda bulunarak tüm Mısır halkını devrimin etrafında kenetlenmeye davet etti.
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimin 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak. Seçimde Hürriyet ve Adalet Partisi'nin adayı Muhammed Mursi ile Mübarek döneminin son başbakanı general Ahmed Şefik yarışacak.
Seçimde İslami grupların yanı sıra Tahrir gençliğinin de Mursi'yi destekleyeceği, buna karşılık Sufilerle Kıptilerin büyük ölçüde Şefik'e destek vereceği öne sürülüyor.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 03:39
Anahtar Kelimeler:
MısırSeçmenFetvaIslam Alimleri
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