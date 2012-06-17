Mısır'da seçimin ikinci günü

KAHİRE

Mısır'da saat 08.00'de sandıklar bir kez daha açıldı. 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk demokratik ve şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.

İlk turda en yüksek oyu alan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin adayı Muhammed Mursi ile ikinci olan eski rejimin son başbakanı Ahmet Şefik arasındaki yarışın neticesi, ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanını belirleyecek.

Dün başlayan oy verme işlemi bugün de devam ediyor. Seçim noktalarında geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, ilk güne göre yoğunluk daha az.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kurulu'na bazı sandıklarda usulsüzlükler yapıldığına dair şikayetler ulaşırken, kurulun sandıklar kapandıktan sonra şikayetleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu 23-24 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Birinci turda 13 aday yarışırken, adaylardan Muhammed Mursi birinci, Ahmet Şefik ise ikinci sıraya yerleşerek, ikinci tura katılmaya hak kazanmışlardı.