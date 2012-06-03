Mısır’da sancılı dönem

"Arap Baharı" olarak adlandırılan değişim rüzgarıyla iktidarını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e verilen “müebbet” olarak tanımlanan ancak 25 yıl hapis anlamına gelen cezayı az bulan yüzbinlerce kişi “kısas” talebiyle sokaklara döküldü.

Müslüman Kardeşler’in katılma kararı aldığı gösterilere, muhalif liderler Abdulmunim Ebu'l-Futuh, Eymen Nur, Hamdin Sabbahi ve Halid Ali de bizzat katılarak destek verdi.

Uzmanlar, Yüksek Askeri Konseyi suçlayarak, hassas dönemde başlatılan protesto gösterilerinin kışkırtmaya müsait olduğunu belirterek, Mısır üzerinde çeşitli senaryoların sahneye konabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkati çektiler. Bugünkü hassas dönemde farklı toplumsal unsurlar arasında gerilimlerin çıkarılabileceğini, halkın birbirine düşürülebileceğini, laik-İslamcı çatışmasının yaşanabileceğini, zeminin farklı bir alana kaydırılması için çaba gösterilebileceği uyarısında bulundular.