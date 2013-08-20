Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'da protestolar sürüyor

Mısır'da darbe karşıtları, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri yürüyüşlerle gösterilerin güç kullanılarak dağıtılmasını protesto etti.

Mısır'da protestolar sürüyor

Mısır'da darbe karşıtları, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri yürüyüşlerle gösterilerin güç kullanılarak dağıtılmasını protesto etti.

20 Ağustos 2013 Salı 08:11
251 Okunma
Mısır'da protestolar sürüyor
KAHİRE

Mısır'da darbe karşıtları, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri yürüyüşlerle Rabiatul Adeviyye, Nahda ve Ramses meydanlarındaki gösterilerin güç kullanılarak dağıtılmasını protesto etti.

Mısır'daki darbe karşıtlarının sembolü olan ve tüm dünyada hızla yayılan "Rabia" işaretinin yapıldığı protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet kullandığı son olaylarda hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı.

Kahire'nin güneyindeki Helvan'da bulunan El-Meragi Camisi'nden çıkan göstericiler, barışçıl gösterilerin güç kullanılarak bastırılmasını protesto etti.

El-Meadi semtinde de darbe karşıtları birçok yabancı ülkeye ait büyükelçilik merkezlerinin de yer aldığı El-Hay El-Hadi Caddesi'nde gösteri yürüyüşü düzenledi.

Giza'da bulunan Er-Ramiye Meydanı'nda ise insan zinciri oluşturan darbe karşıtları, Mursi ve gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin resimlerini taşıdı, darbe karşıtı sloganlar attı.

Halid bin Velid Camisi önünde düzenlenmesi beklenen yürüyüş ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

İskenderiye'de emniyet  güçleri darbe karşıtlarının gösteri düzenlemesi beklenen kentin doğu bölgesindeki Yahya Camisi çevresinde eylem ve gösterileri önlemek için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Süveyş'te darbe karşıtları ikindi namazının ardından Hulefai Raşidin Camisi önünden yürüyüşe geçti. Göstericiler, tutuklanan İhvan üyelerinin serbet bırakılması ve son olaylarda hayatını kaybedenlerden sorumlu olanların yargı karşısına çıkarılmasına yönelik sloganlar attı.

İsmailiye kentinde de ikindi namazının ardından Ömer bin Hattab Camisi'nden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Dev bayraklar ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin resimleri taşındığı yürüyüşte eylemciler, Mısır'daki darbe karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen ve bütün dünyada hızla yayılan "Rabia işareti"nin bulunduğu pankartlar açtı.

Beni Suveyf kentinde darbe karşıtı gösterilerin adresi haline gelen El-Müdiriye Meydanı'nın güvenlik güçleri tarafından kapatılması nedeniyle darbe karşıtları protestolarını Ali bin Ebi Talib Camisi önünde gerçekleştirdi.

Minye'nin Megaga, Mellevi ve Beni Mezar kentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde de  eylemciler askeri yönetim aleyhine sloganlar attı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
Mısırda Protestolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ