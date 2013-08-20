Mısır'da protestolar sürüyor

KAHİRE



Mısır'da darbe karşıtları, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri yürüyüşlerle Rabiatul Adeviyye, Nahda ve Ramses meydanlarındaki gösterilerin güç kullanılarak dağıtılmasını protesto etti.



Mısır'daki darbe karşıtlarının sembolü olan ve tüm dünyada hızla yayılan "Rabia" işaretinin yapıldığı protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet kullandığı son olaylarda hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı.



Kahire'nin güneyindeki Helvan'da bulunan El-Meragi Camisi'nden çıkan göstericiler, barışçıl gösterilerin güç kullanılarak bastırılmasını protesto etti.



El-Meadi semtinde de darbe karşıtları birçok yabancı ülkeye ait büyükelçilik merkezlerinin de yer aldığı El-Hay El-Hadi Caddesi'nde gösteri yürüyüşü düzenledi.



Giza'da bulunan Er-Ramiye Meydanı'nda ise insan zinciri oluşturan darbe karşıtları, Mursi ve gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin resimlerini taşıdı, darbe karşıtı sloganlar attı.



Halid bin Velid Camisi önünde düzenlenmesi beklenen yürüyüş ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.



İskenderiye'de emniyet güçleri darbe karşıtlarının gösteri düzenlemesi beklenen kentin doğu bölgesindeki Yahya Camisi çevresinde eylem ve gösterileri önlemek için yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Süveyş'te darbe karşıtları ikindi namazının ardından Hulefai Raşidin Camisi önünden yürüyüşe geçti. Göstericiler, tutuklanan İhvan üyelerinin serbet bırakılması ve son olaylarda hayatını kaybedenlerden sorumlu olanların yargı karşısına çıkarılmasına yönelik sloganlar attı.



İsmailiye kentinde de ikindi namazının ardından Ömer bin Hattab Camisi'nden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Dev bayraklar ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin resimleri taşındığı yürüyüşte eylemciler, Mısır'daki darbe karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen ve bütün dünyada hızla yayılan "Rabia işareti"nin bulunduğu pankartlar açtı.



Beni Suveyf kentinde darbe karşıtı gösterilerin adresi haline gelen El-Müdiriye Meydanı'nın güvenlik güçleri tarafından kapatılması nedeniyle darbe karşıtları protestolarını Ali bin Ebi Talib Camisi önünde gerçekleştirdi.



Minye'nin Megaga, Mellevi ve Beni Mezar kentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde de eylemciler askeri yönetim aleyhine sloganlar attı.





AA