Mısır'da parlamentonun feshedilmesi

KAHİRE - Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı Halid Ali, Anayasa Mahkemesi'nin perşembe günü aldığı 166 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ve buna dayanarak parlamentonun feshedilmesi kararını eleştirdi.

Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'da süreç başa döndü. Yasama yetkisi yeniden Yüksek Askeri Konsey'in eline verildi. Askeri Konsey olağanüstü hal bile ilan edebilir. Bu karar, yönetimin altın tepside Şefik'e sunulmak istendiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabbahi ise mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirtti. Sabbahi, sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın Mısır'daki siyasi krizin çözülmesi noktasında olumlu etkilerinin olmasını ümit ediyorum. Alınan karar, Mısır devriminin heba edilmesi anlamına gelmez. Halkın önderliğinde, Mısırlıların rüyalarını gerçekleştirmek, toplumsal adalet ve özgürlüğü getirmek için çabamız sürecek" dedi.