Mısır'da oyların yüzde 90'ı sayıldı

KAHİRE





Sandıktan Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) adayı Muhammed Mursi birinci, Mübarek döneminin son başbakanı Ahmet Şefik ise ikinci çıktı.

Nasırcı Kerame Partisi'nin adayı Hamdin Sabbahi üçüncü sıraya çıkarken, bağımsız aday Abdulmunim Ebu'l-Futuh dördüncü sıraya geriledi. Amr Musa'nın ise beşinciliği değişmedi.

Açılan sandıklara göre kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Toplam sandık sayısı: 13.099

Açılan sandık sayısı: 12.058

Muhammed Mursi : 5.452.180 oyla yüzde 25,01

Ahmet Şefik : 5.014.000 oyla yüzde 23

Hamdin Sabbahi : 4.364.360 oyla yüzde 20,02

Abdulmun'im Ebul Futuh: 4.316.400 yüzde 19,8

Amr Musa : 2.415.440 yüzde 11,08

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te kullanılan oylara yönelik itirazlar henüz karara bağlanmadığı için bu neticelere yurt dışı oyları dahil edilmedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden ilan ettiği takvime göre ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 16-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve yeni cumhurbaşkanı 21 Haziran'da belli olacak. Kazanan, cumhurbaşkanlığı görevine 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.



Katılım beklenenin altında

Mısır'da Mübarek rejimin ardından yapılan ilk demokratik ve şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy sayımının sona yaklaşılıyor.

Seçime katılım oranı beklenin altında çıkarken 52 milyon seçmenin 20 milyonunun oy kullandığı bildiriliyor.