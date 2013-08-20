Mısır'da ölen 25 polis için 3 gün yas ilan edildi

KAHİRE



Mısır'ın kuzeydeki Sina Yarımadası'nda, polis otobüsüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından roketatarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için askeri tören düzenlendi.



Başkent Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınında bulunan Almaza Askeri Havalimanı'nda düzenlenen törende üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri hazır bulundu.



Cenaze töreni Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.



Askeri uçakla Kahire'ye getirilen cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.



Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için bugünden geçerli olmak üzere ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.



"Vahşi bir terör saldırısı"



25 polisin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor.



Temerrüt (İsyan) Hareketi, Mısır'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek bunun son örneğinin Sina'da güvenlik güçlerine yapılan saldırı olduğunu belirtti.



Tutuklulara karşı şiddet kullanmak ve özgürlükleri kısıtlamanın kabul edilemez, dehşet verici ve değişmez bir gerçek olduğunun vurgulandığı açıklamada, Mısır'da haklarında tutuklama kararı çıkarılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının, Kahire'nin kuzeyindeki el-Kalyubiye kentindeki Ebu Zabel Hapishanesine nakledildikleri sırada meydana gelen gelişmelerden duyulan endişe dile getirildi.



Mısır Müftüsü Şevki Abdülkerim Allam da saldırıyı kınadı. Olayı vahşi bir terör saldırısı olarak niteleyen, Sina halkı, güvenlik güçleri ve Mısır'ın egemenliğinin korunması için yetkililerden gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunan Allam, "İslam dininin haram kıldığı terör ve şiddeti, tüm şekilleriyle kesin bir dille kınıyoruz. Genel olarak Mısırlıları özelde ise çatışmalara ve saldırılara alet olan gençlerimizi uyarıyoruz. Yapılanların hiçbir dini meşruiyeti yoktur ancak içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı mücadele edilebilir" diye konuştu.



Mısır'daki selefi eğilimli Nur Partisi, Refah'taki saldırıları, "dini değerlere, insanlığa ve mertliğe karşı işlenmiş bir suç" olarak olarak nitelendirdi. Nur Partisi Genel Başkanı Yunus Mahyun yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır halkının arasındaki yakınlığın geri kazanılması ve mevcut krizden çıkacak çözüm yolu bulabilmek için çatışmanın taraflarının esneklik göstermesi lazım. Güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli ve yararlı olamayacağını bilmemiz gerekiyor. İşler daha da karmaşık hale gelebilir. Herkes kamu yararını gözetmeli" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı, izin dönüşünde olan polisleri Refah emniyet merkezindeki görev yerlerine taşıyan otobüse kimliği belirlenemeyen kişilerce RPG tipi roketatarla düzenlenen saldırıda 25 polisin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.





AA