Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'da ölen 25 polis için 3 gün yas ilan edildi

Mısır'ın kuzeydeki Sina Yarımadası'nda polis otobüsüne roketatarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için askeri tören düzenlendi.

Mısır'da ölen 25 polis için 3 gün yas ilan edildi

Mısır'ın kuzeydeki Sina Yarımadası'nda polis otobüsüne roketatarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için askeri tören düzenlendi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:29
456 Okunma
Mısır'da ölen 25 polis için 3 gün yas ilan edildi
KAHİRE

Mısır'ın kuzeydeki Sina Yarımadası'nda, polis otobüsüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından roketatarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için askeri tören düzenlendi.

Başkent Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınında bulunan Almaza Askeri Havalimanı'nda düzenlenen törende üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri hazır bulundu.

Cenaze töreni Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Askeri uçakla Kahire'ye getirilen cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 25 polis için bugünden geçerli olmak üzere ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

"Vahşi bir terör saldırısı"

25 polisin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Temerrüt (İsyan) Hareketi, Mısır'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek bunun son örneğinin Sina'da güvenlik güçlerine yapılan saldırı olduğunu belirtti.

Tutuklulara karşı şiddet kullanmak ve özgürlükleri kısıtlamanın kabul edilemez, dehşet verici ve değişmez bir gerçek olduğunun vurgulandığı açıklamada, Mısır'da haklarında tutuklama kararı çıkarılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının, Kahire'nin kuzeyindeki el-Kalyubiye kentindeki Ebu Zabel Hapishanesine nakledildikleri sırada meydana gelen gelişmelerden duyulan endişe dile getirildi.

Mısır Müftüsü Şevki Abdülkerim Allam da saldırıyı kınadı. Olayı vahşi bir terör saldırısı olarak niteleyen, Sina halkı, güvenlik güçleri ve Mısır'ın egemenliğinin korunması için yetkililerden gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunan Allam, "İslam dininin haram kıldığı terör ve şiddeti, tüm şekilleriyle kesin bir dille kınıyoruz. Genel olarak Mısırlıları özelde ise çatışmalara ve saldırılara alet olan gençlerimizi uyarıyoruz. Yapılanların hiçbir dini meşruiyeti yoktur ancak içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı mücadele edilebilir" diye konuştu.

Mısır'daki selefi eğilimli Nur Partisi, Refah'taki saldırıları, "dini değerlere, insanlığa ve mertliğe karşı işlenmiş bir suç" olarak olarak nitelendirdi. Nur Partisi Genel Başkanı Yunus Mahyun yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır halkının arasındaki yakınlığın geri kazanılması ve mevcut krizden çıkacak çözüm yolu bulabilmek için çatışmanın taraflarının esneklik göstermesi lazım. Güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli ve yararlı olamayacağını bilmemiz gerekiyor. İşler daha da karmaşık hale gelebilir. Herkes kamu yararını gözetmeli" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, izin dönüşünde olan polisleri Refah emniyet merkezindeki görev yerlerine taşıyan otobüse kimliği belirlenemeyen kişilerce RPG tipi roketatarla düzenlenen saldırıda 25 polisin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:29
Anahtar Kelimeler:
Mısırda ölen 25 Polis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ