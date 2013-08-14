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Mısır'da limanlar 4 gün süreyle kapatıldı

Kahire'de güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinin ardından Suveyş Kanalı ve Kızıldeniz limanlarının 4 günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

Mısır'da limanlar 4 gün süreyle kapatıldı

Kahire'de güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinin ardından Suveyş Kanalı ve Kızıldeniz limanlarının 4 günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:46
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Mısır'da limanlar 4 gün süreyle kapatıldı
İSMAİLİYE 

Mısır'ın başkenti Kahire'de güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinin ardından Suveyş Kanalı ve Kızıldeniz limanlarının 4 günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

Mısır Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkanı Tümgeneral Hasan Falah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz limanında mal ve yüklerin indirilip boşaltılma işlemleri 4 gün boyunca durdurulmuştur” dedi.

Umre ziyaretinden ülkelerine deniz yolu ile dönen bin 470 kişinin, Safaca Limanı'nın kapalı olmasına rağmen ülkeye giriş işlemlerinin yapılmaya başlandığını dile getiren Tümgeneral Falah, gümrüklü sahalardaki araçların giriş çıkışlarının da ikinci bir emre kadar durdurulduğunu kaydetti.

Süveyş Kanalı sözcüsü Tarık Hüseyin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Liman hizmetleri ve gemi trafiğinin belli bir müddet kapalı olması 'ülke ekonomisini etkilemez' diyemeyiz ancak bu durum fazla devam etmez" dedi. Hüseyin, yakın zamanda liman hizmetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Deniz ulaşımının yanı sıra başkent Kahire'nin çevre illerle bağlantısı, doğudaki Suveyş Kanalı, İsmailiye, Port Said, İskenderiye ve diğer birçok kentin giriş çıkışları güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağı gündemde

Bu arada Mısır İçişleri Bakanlığı, bugün akşam saat 17:00'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin gündemde olduğunu duyurdu. 

Bakanlık, kendi birimlerine yayımladığı talimatta ise tüm birimler için olağanüstü durum ilan etti. 

Mısır İçişleri Bakanlığı, polisin izinlerini daha önceden kaldırdığını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:46
Anahtar Kelimeler:
Mısırda Limanlar 4 Gün Süreyle Kapatıldı
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