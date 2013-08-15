Mısır'da katliam: 1.000 ölü, 10.000 yaralı

KAHİRE



Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Basın Sözcüsü Murat Ali, özellikle uluslararası kamuoyunu katliamların durdurulması için göreve çağırdıklarını belirterek, polisin uyguladığı şiddetin yanında askerin de göreve çağrılmasının, ordunun bütün yönetime hakim olması anlamına geleceğini kaydeden Ali, "Ordu, daha fazla katliam için hazırlık yapmıştır. Uluslararası kamuoyunu acil olarak müdahale etmeye ve bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda ülke genelinde ölü sayısının bin, yaralı sayısının da 10 bini bulduğunu açıklayan Ali, bu sayının artmasından korktuklarını söyledi. Mısır'ın genelinde katliama yönelik protestoların devam ettiğini belirten Ali, "Hürriyet ve Adalet Partisi taraftarları, hiçbir şekilde silah kullanmamıştır. Silah kullanmaya başından beri karşı olduğumuzu açıkladık. Silah kullanan polis ve askerler tarafından insanlarımız öldürüldü, öldürülmeye de devam ediyor" diye konuştu.



Şu an Rabiatul Adeviyye Meydanı ile irtibatlarının tamamen koptuğunu açıklayan Ali, "Oraya hiçbir durumda giriş çıkışlar yapılmıyor. Keskin nişancılar tarafından insanlarımız vuruluyor. Protestolara devam edeceğiz, meydanlarda olmayı sürdüreceğiz. Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ile beraber yaşanan katliamların artacağını düşünüyoruz. Bu konuda uluslararası kamuoyunun acilen harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.



Sağlık Bakanlığı: 278 ölü



Mısır Sağlık Bakanlığı ise dünkü olaylarda ölü sayısını 278 kişi olarak açıkladı.



Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Fethullah, yaptığı açıklamada, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda 61, Nahda Meydanı'nda 21, Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da 18 ve diğer vilayetlerde 135 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.



Mısır genelinde 235 sivil ve 43 polisin yaşamını yitirdiğini öne süren Fethullah, 2001 kişinin de yaralandığını belirtti.



Öte yandan Kahire'nin Nil'in karşısında yer alan Giza yakasındaki Mustafa Mahmud Meydanı ile kentin en önemli yollarından 6 Ekim Köprüsü üzerinde göstericilere karşı müdahale devam etti.



İçişleri Bakanı: 43 polis öldü



Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, darbe karşıtlarına yapılan müdahale sırasında 14'ü rütbeli 43 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Mısır devlet televizyonunda açıklama yapan İbrahim, göstericilerin güvenli şekilde meydanları boşaltabilmesi için koridorlar oluşturulduğunu ve polisin görevini layıkıyla yerine getirdiğini iddia etti. İbrahim, "Müdahale sırasında 2 naklen yayın aracı, 6 el bombası, 2 otomatik silah, tabanca ve çok miktarda kurşun ve beyaz silah (kesici ve delici aletler) ele geçirildi. Bunlara el konuldu. 14'ü rütbeli 43 polisimiz şehit oldu, 211 polisimiz yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ayrıca 149 sivil hayatını kaybetti" dedi.





AA