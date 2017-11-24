MISIRDA KANLI SALDIRI

Oğulları Mursi'nin sağlık durumundan endişeli Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Mısır'da camiye yönelik saldırı: Ölü sayısı 235 kişiyi aştı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır’ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.