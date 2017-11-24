Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104834
ALTIN
163.219
DOLAR
3.9380
STERLİN
5.2529
EURO
4.6886
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

MISIRDA KANLI SALDIRI

Türkiye'den, Mısır'daki saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

MISIRDA KANLI SALDIRI

Türkiye'den, Mısır'daki saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

24 Kasım 2017 Cuma 18:03
0 Okunma
MISIRDA KANLI SALDIRI

Oğulları Mursi'nin sağlık durumundan endişeli Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Mısır'da camiye yönelik saldırı: Ölü sayısı 235 kişiyi aştı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır’ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırTerörSaldırıCami Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı
'NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor'
'NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor'
Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor
Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil
'65 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'da'
'65 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'da'
Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı
Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı
Çinli Model, ülkesinden özür diledi.
Çinli Model, ülkesinden özür diledi.

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ