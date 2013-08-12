Mısır'da işçilere müdahale

KAHİRE - Mısır'ın Süveyş kentindeki demir çelik fabrikasında greve giderek gösteri başlatan işçiler ordunun müdahalesi ile dağıtılırken, işçi liderleri de gözaltına alındı.



Özel bir şirkete ait Süveyş Demir Çelik Fabrikası'nda greve giden 45 işçinin fabrika önünde başlattığı gösteri, Mısır 3. Ordusu'na bağlı birlikler tarafından gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanılarak dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 işçi lideri gözaltına alındı.



Askerler, grev yapan işçilerin dağıtılmasının ardından fabrikanın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.



Güvenlik yetkilileri, işçilere, grev yaptıkları için değil fabrikaya giriş ve çıkışları kapattıkları için müdahale edildiğini savunurken, işçi temsilcileri, kimseye engel olmadan barışçıl gösteri yaparken askeri birliklerin saldırısına maruz kaldıklarını öne sürdü.



Mısır ordusunun işçileri zor kullanarak dağıtması Süveyş Bölgesel Bağımsız Sendikalar Birliği tarafından kınandı.



