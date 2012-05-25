Mısır'da ikinci turda Mursi ve Şefik yarışacak

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 16-17 Haziran'da seçimin ikinci turunda Muhammed Mursi ile Ahmed Şefik yarışacak.

Mısır'da iki gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların sayımı devam ediyor. Seçimde kullanılan geçerli oyların yaklaşık yüzde 75'i sayıldı. Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) adayı Muhammed Mursi birinciliğini korurken eski rejimin son başbakanı Ahmed Şefik de ikinciliği garantiledi.

Nasırcı Kerame Partisi'nin adayı Hamdin Sabbahi üçüncü sıraya çıkarken, bağımsız aday Abdulmunim Ebu'l-Futuh dördüncü sıraya geriledi. Amr Musa'nın ise beşinciliği değişmedi.

Açılan sandıklara göre kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Toplam sandık sayısı: 13.099

Açılan sandık sayısı: 9.310

Mursi: 3.833.490

Şefik: 3.342.048

Sabbahi: 2.825.611

Ebu'l-Futuh: 2.651.153

Musa: 1. 696.156

Ortaya çıkan tablo, adaylardan hiçbirinin seçimin birinci turunda yüzde 50'den fazla oy alamayacağını gösteriyor. Mevcut tabloya göre en çok oyu alan Muhammed Mursi ile Ahmet Şefik ikinci turda yarışacak. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden ilan etmiş olduğu takvime göre yeni cumhurbaşkanı 21 Haziran'da belli olacak, 1 Temmuz'da ise görevine başlayacak.





Son Güncelleme: 25.05.2012 05:43