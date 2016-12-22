KAHİRE

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 36 kişinin, şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Kana vilayetinde yer alan Naca Hamadi Ceza Mahkemesi, Ferşut kentindeki bir polis merkezine baskın düzenlemekle suçlanan İhvan mensubu 36 kişiyi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberde mahkemenin, söz konusu kişiler hakkında gıyaben hüküm verdiği aktarıldı.

Savcılık tarafından "izinsiz gösteri düzenlemek ve polis merkezlerine baskın düzenlemek" suçlamasıyla açılan dava, 16 Ağustos 2014'te göstericiler ile emniyet güçleri arasından yaşanan çatışmaların ardından açılmıştı.

Mısır yönetimi, ülkede ilk kez demokratik seçimlerle seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz 2013'ten bu yana İhvan mensuplarını şiddet ve teröre teşvik etmekle suçluyor. İhvan ise güvenlik güçlerini, barışçıl göstericilerin üzerine ateş açmakla suçluyor.

AA