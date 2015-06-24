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Mısır'da iftar vakti gösteri

Mısır'da başta başkent Kahire'de olmak üzere pekçok ilde iftar vaktinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Mısır'da iftar vakti gösteri

Mısır'da başta başkent Kahire'de olmak üzere pekçok ilde iftar vaktinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

24 Haziran 2015 Çarşamba 07:28
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Mısır'da iftar vakti gösteri
KAHİRE - Mısır'da başta başkent Kahire olmak üzere pekçok ilde iftar vaktinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Kahire'nin Ayn Şems ve İzbet Nahl semtleriyle Eş-Şarkiyye ve Minya kentlerinde düzenlenen darbe karşıtı protestolarda rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Kahire'nin doğusundaki Ayn Şems, Matariyye ve İzbet Nahl semtlerinde "Ultras Nadavi " gençlerinin düzenlediği iftar vakti gösterilerinin kesintiye uğramadan 4 saat sürdüğü belirtildi.

Gösterilerde havai fişek fırlatan gençler açtıkları pankartlarda şiddet karşıtı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ve ordu karşıtı sloganların atıldığı Nahdavi yürüyüşünde de "Silah barutla olmaz, bilakis silah akıldır" yazılı pankartlar açıldı.

İftar vaktinde düzenlenen Nahdavi gösterisinde gençler, 30 Haziran'da büyük gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

Kahire'nin güneyindeki Minya kentinde düzenlenen iki ayrı yürüyüşte ise Mursi posterleri ve Rabia işaretleri taşındı. Mursi ve çok sayıda İhvan üyesi aleyhinde verilen idam kararlarının lanetlenmesinin yanında hayat pahalılığı nedeniyle hükümet aleyhinde sloganlar atıldı.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 07:47
Anahtar Kelimeler:
Mısırönce VatanIiftar Vakti
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