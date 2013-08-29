Mısır'da halka 30 Ağustos çağrısı

KAHİRE



Başkent Kahire'nin Helvan, Ez-Zeytun ve Nasr semtlerinde yürüyüş yapan darbe karşıtları, Mısır halkına, cuma günü ülke genelinde düzenlenecek gösterilere katılma çağrısında bulundu.



Kahire'nin batısındaki Giza kentinin Şeyh Zayid bölgesinden başlayan yürüyüş 6 October semtinde son buldu. Göstericiler, yürüyüş sırasında "Rabia işareti" yaptı.



Kuzeydeki İskenderiye'de, İskenderiye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri fakülte önünde toplandı. Öğrenciler Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki katliamı kınayan pankartlar açtı.



Süveyş kentinin Es-Sabah bölgesinden hareket eden göstericiler de siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Mısır'da meydana gelen son olaylarda ölenler için kısas uygulanması çağrısı yaptı.



İsmailiye'de ise "Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak"ın çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler, insan zinciri oluşturdu ve "Rabia işareti" yaptı.



El-Feyyum'da Darbe Karşıtı Öğrenciler Hareketi mensupları da El-Buhari bölgesindeki tıp fakültesi önünde insan zinciri oluşturdu.



Mübarek'in tahliyesine protesto



Öte yandan, Mısır'da 6 Nisan Hareketi, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in tahliye kararı ile ordu ve güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına uyguladığı şiddeti protesto etti.



Giza'da düzenlenen gösteride eylemciler, üzerlerinde "Kısas... Kardeşlerimizi mermilerle öldürdüler", "Açlık, yoksulluk ve cehalet... Mübarek'in suçlu olduğunun delillleri", "Mübarek rejimine dönülmesine hayır", "Bağımsız yargıya evet" yazan dövizler taşıdı.



Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı yakınındaki Talat Harb Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler ise "Mübarek rejiminiin ve İhvan liderlerinin devrim mahkemelerinde yargılanmasını ve İhvan üyesi olmakla suçlanan 6 Nisan Hareketi üyelerinin serbest bırakılmasını" talep etti.



Meydandan Gazeteciler Sendikası'na doğru yönelen göstericiler, burada, Mübarek'in serbest bırakılmasını ve son zamanlarda güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddeti kınayarak, "Mübarek'e idam" sloganı attı.



İskenderiye'de de Mübarek'in serbest bırakılmasını protesto eden 6 Nisan Hareketi'ne bağlı bir grup, 25 Ocak Devrimi'nin fitilini ateşleyen sembol isimlerden Halid Said'in evi önünde toplandı.Halid Said'in resimlerini taşıyan göstericiler, devrim sırasında öldürülenlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, Mısır halkına karşı suç işleyen herkesin adil şekilde yargılanmasını istedi.



Mısır'daki 25 Ocak 2011 devriminin önemli aktörlerinden 6 Nisan Hareketi, darbeye zemin hazırlayan 30 Haziran gösterilerine destek vermişti.





AA