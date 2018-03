Mısır'da halk devrimini yeniden kazanıyor

KAHİRE



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak hareketi'nin gün boyunca "Halk devrimini geri kazanıyor" adıyla düzenlediği gösteriler Giza, Kahire ve İskenderiye'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sona erdi.



Hareket, İskenderiye halkını askeri darbeyi destekleyen televizyon kanalları, gazeteler ile devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yandaşı işadamlarına ait şirketleri boykot etmeye çağırdı.



İskenderiye'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Basın Sözcüsü Enes el-Kadi düzenlediği basın toplantısında, "Bugün göstericiler darbecilere unutamayacakları bir ders verdi. Darbe karşıtlarına yönelik tutuklamalara ve çok sayıda kişinin öldürülmesine rağmen İskenderiye halkı zalimlerin karşısında direnmeye devam edeceğini gösterdi" dedi.



Sağlık Bakanlığı: "Gösterilerde 3 kişi öldüğü, onlarca kişi yaralandı"



Mısır Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde "Halk devrimini yeniden kazanıyor" sloganı altında başlatılan darbe karşıtı gösterilerde 36 kişinin yaralandığını, Kahire'deki Nüzhe Polis Karakolunda iki polis memuru ve Kuzeydeki Port Said kentinde bir sivil vatandaş olmak üzere, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı



Süveyş Kanalı'nın kuzey girişindeki Port Said kenti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hilmi el-Ufni, kentte darbe karşıtları ve destekçileri arasında yaşanan çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını söyledi.



İsmailiyye kenti Sağlık Bakanlığı kaynakları, kimliği belirsiz kişilerin darbe karşıtı göstericilere ateşli silahlar ve taşla saldırması sonucu on kişinin yaralandığını açıkladı.



Kahire'nin batısında yer alan Giza kentinin meydanında kimliği belirsiz kişilerin darbe karşıtı göstericilere açtığı ateş sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.



Görgü tanıkları, Giza kentinin diğer bir noktasında kimliği belirsiz kişilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmada ise iki kişinin öldüğünü ileri sürdü.



Nil Deltası'nın Şarkiyye kenti Ambulans Teşkilatı Müdürü Şerif Mekin, darbe karşıtları ve destekçileri arasında yaşanan çatışmalarda 37 kişinin yaralandığını belirtti.



Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) kaynakları, Şarkiyye de yaşanan çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, sağlık ve güvenlik kaynakları tarafından bu bilgi doğrulanmadı.



Tanta ve İskenderiyye kentlerinde de küçük çatışmalar olduğu, gösterilere müdahele eden güvenlik güçlerine "baltacı" ismi verilen suç gruplarının eşlik ettiği ileri sürüldü.



Kahire'nin doğusundaki Aynuşşems semtinde, silahlı kişilerin darbe karşıtı göstericilere çatılardan ateş açması sonucu onlarca kişinin yaralandığı iddia edildi.



Kalyubiye'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının dışarı çıkıp gösteri düzenlemesine engel olmak isteyen muhalif bir grup Nur Camisi'ni kuşattı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesiyle camide mahsur kalanlar serbest bırakıldı.



Kahire'nin güneyindeki Feyyum bölgesinde görgü tanıkları, yerel mahkeme binasına doğru yönelen darbe karşıtı grubu dağıtmak için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığını ifade etti.



Aynı bölgedeki Atsa kentinde, dördü ateşli silahlarla olmak üzere onlarca kişinin benzer çatışmalarda yaralandığı kaydedildi.



İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, cuma günü düzenlenecek gösterilerde "silah taşıyan veya devlet binalarına saldıracak olan kişilere, gerçek mermi dahil tüm gerekli yollarla müdahele edileceği" belirtilmişti.



Öte yandan Mısır'daki Hür Gençlik Hareketi ise başkent Kahire'nin batısındaki Lübnan Meydanı'nda barışçıl gösterilerde bulunan darbe karşıtlarına yapılan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Temerrüd Hareketi: "Gösteriler çok zayıf"



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasıyla sonuçlanan kitlesel protestoların organizatörü Temerrüd (İsyan) Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, darbe karşıtı ittifakın yaptığı gösterilerin "çok zayıf" katılımla karşılık bulduğunu belirterek, "Katılım az olunca, göstericiler gösterilerini büyük ve nüfüzlu yansıtmak için şiddete başvurdular ancak bu taktik oyunları, karşılarına çıkan güvenlik güçlerince bozuldu" ifadesine yer verdi.





AA