Mısır'da ''Halk devrimi geri kazanıyor'' gösterileri

KAHİRE

Mısır'da "Halk devrimini geri kazanıyor" adıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde zarar gördüğü gerekçesiyle başkent Kahire'de 3 cami kapatılırken, Yeni Kahire semtinde bir güvenlik noktasına açılan ateş sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahire'nin doğusunda darbe karşıtı gösterilere sahne olan Rabiatul Adeviyye meydanındaki aynı adlı camide, yetkililer tarafından restorasyon çalışmaları gerekçe gösterilerek cuma namazı kılınmasına izin verilmedi.

Ramses meydanındaki El-Feth Camisi de geçen hafta meydana gelen olaylarda zarar gördüğü ve onarım çalışmaları yapıldığı gerekçesiyle kapatılırken, Adeviyye meydanındaki bir diğer cami olan El-İman Camisi de ibadete kapatıldı. Camiye girişlerine izin verilmeyen Mısırlılar, cuma namazını sokakta kıldı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Kalyubiye ilindeki Nur Camisi, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtı bir grup tarafından kuşatıldı. Grubun, camideki Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensuplarının gösterilere katılmasını engellemek amacıyla çıkışları engellemesi üzerine, imamın cuma namazını kıldırmadığı belirtildi.

Mısır'da "Halk devrimini geri kazanıyor" adıyla ülke genelinde düzenlenen darbe karşıtı gösterilerin, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Emniyet Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kahire'nin doğusundaki Yeni Kahire semtinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına rastgele ateş açılması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti.