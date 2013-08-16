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Mısır'da güvenlik güçleri camideki cenazelere el koydu

Mısır güvenlik güçleri, Rabiatul Adeviyye Meydanı'dan katledilenlerin cesetlerinin tutulduğu İman Camisi'ni basarak cenazelere el koyduğu bildirildi.

Mısır'da güvenlik güçleri camideki cenazelere el koydu

Mısır güvenlik güçleri, Rabiatul Adeviyye Meydanı'dan katledilenlerin cesetlerinin tutulduğu İman Camisi'ni basarak cenazelere el koyduğu bildirildi.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:16
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Mısır'da güvenlik güçleri camideki cenazelere el koydu
KAHİRE

AA muhabirinin olay yerindeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, yoğun göz yaşartıcı gaz kullanılmasından sonra ellerinde silah bulunan sivil giyimli güvenlik güçlerinin camiye girerek, cenazelere el koydu.

Camide, cenazelerini teşhis etmek amacıyla gelenlerin yanısıra ilkyardım görevlileri ve sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerine dönemeyen göstericilerin de bulunduğu bildiriliyor.

Güvenlik güçlerinin sakallı olmayanların camiden serbestçe çıkıp gitmesine izin verdiği, sakallı olmayan kişileri gözaltında tuttuğu ifade ediliyor.

 Kimi ailelerin cenazelerini teslim almasından sonra halen 259 cenazenin bulunduğu, bunlardan 247'sinin kimliğinin tespit edildiği, ancak 12'sinin kimlik tespitinin yapılamadığı belirtiliyor.

Rabiatul Adeviyye Meydanı'nın yakınındaki Mekram Ubayd Caddesi'nde bulunan İman Camisi güvenlik güçlerinin önceki günkü katliamından kaçan göstericilerin sığınağı olmuş, ölenlerin cenazelerinin bir kısmı da buraya taşınmıştı. Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki gösterilere müdahaleden sonra 310 cenazenin İman Camisine getirildiği belirtmişti.

Teşhis edilen cenazelerini teslim almak isteyenlere de zorla "ölüm sebebi intihar" yazan belge imzalatılmak istendiği, cenazelerin bir kısmının ise tanınmayacak şekilde yanmış olduğundan kimlik tespitinin yapılamadığı ifade edilmişti.

Polis aracına saldırı

Mısır'da Süveyş Kanalı yakınlarında, polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis öldü, 1 kişi yaralandı.

Yaralanan polis, İsmailiye Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:17
Anahtar Kelimeler:
Mısırda Güvenlik
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