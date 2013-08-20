Mısır'da gözaltına alınan 2 Türk turist serbest

KAHİRE

Mısır'ın Luksor kentinde, görüntülenmesi yasak tarihi mekanlarda çekim yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 Türk turistin serbest bırakıldığı bildirildi.

Bölge Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüsnü Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk turistlere ait kameraların incelendiğini, sakıncalı görüntü ve fotoğrafın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine söz konusu kişilerin serbest bırakıldığını söyledi.

Ali Han (52) ve Ahmet Keris (42) isimli iki Türk'ün üzerinde bölgenin yüzölçümünü gösteren harita bulunduğu öne sürülmüştü.

Mısır'ın Luksor kenti, dünyadaki en önemli tarihi kentler arasında yer alıyor.