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Mısır'da gece de kan durmadı

Mısır'da çeşitli kentlerde darbe karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 23 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Mısır'da gece de kan durmadı

Mısır'da çeşitli kentlerde darbe karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 23 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:27
429 Okunma
Mısır'da gece de kan durmadı
KAHİRE

Mısır'da güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde göstericilere müdahalesi sonucu, 23 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Hastane ve bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'da darbe karşıtları, gece birçok kentte protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

El-Kardaka kentindeki müdahalede 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Süveyş'te ise 11 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 160 kişi de yaralandı.

Sohac kentinde de göstericileri dağıtmak için gerçekleştirilen müdahalede, 4'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği, 225 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:28
Anahtar Kelimeler:
MısırOrdu Darbe
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