Mısır'da gece de kan durmadı

KAHİRE



Mısır'da güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde göstericilere müdahalesi sonucu, 23 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.



Hastane ve bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'da darbe karşıtları, gece birçok kentte protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi sonucu ölen ve yaralananlar oldu.



El-Kardaka kentindeki müdahalede 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Süveyş'te ise 11 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 160 kişi de yaralandı.



Sohac kentinde de göstericileri dağıtmak için gerçekleştirilen müdahalede, 4'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği, 225 kişinin de yaralandığı belirtildi.





AA