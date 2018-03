Mısır'da ''first lady'' tarihe karışıyor

KAHİRE - Mısır'ın 30 yıllık son ''first lady''si Suzan Mübarek'in, devrik rejim sırasında halktan kopuk yaşantısı ve siyasete doğrudan müdahalesi nedeniyle bu unvana kötü bir şöhret kazandırdığını belirten Mısırlı siyasetçiler, yeni dönemde cumhurbaşkanı eşlerinin ''first lady'' olarak anılmaması üzerinde mutabakata vardı.



Cumhurbaşkanı adaylarından Nasırcı Kerame Partisi Genel Başkanı Hamdeyn Sabbahi, seçilmesi halinde eşinin Mısır'ın ''first lady''si olmayacağını vurgularken, Mübarek'in oğlu Cemal'in babasının koltuğuna oturma çabalarına atıfla, çocuklarının da başkanlık yarışında yer almayacağını belirtti. Sabbahi'nin eşi Siham Necm de Mısır'da hiçbir kadının diğer kadınlardan imtiyazlı olmadığını, üstünlüğün ancak vatan ve halkın menfaatleri için çalışmakla elde edilebileceğini vurguladı.

Anketlerde öne çıkan adaylardan Müslüman Kardeşler kökenli Abdulmunim Ebu'l-Futuh'un doktor eşi Ulya el-Halil'in, eşinin seçim yarışına girmesinin ardından basından tamamen uzak durması da, aynı görüşün kadınlar tarafından da paylaşıldığı şeklinde yorumlanıyor. Ebu'l-Futuh, Mısır siyaset çevrelerinde tartışmalara yol açan açıklamasında, eşinin siyasetle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmişti.

Mısır cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Selim El Avva'nın eşi Emani İşvami de cumhurbaşkanı eşinin ''first lady'' unvanını kullanma hakkı olmadığını zira cumhurbaşkanıyla birlikte halk tarafından seçilmediğini belirterek, ''başkanın hanımı'' ifadesinin yeterli olacağını belirtti.

Mısır'ın geleceğinde ''first lady'' unvanının yeri olmadığına ilişkin en kesin ifadeler ise sol akımın temsilcilerinden Sosyalist Halk Koalisyonu Partisi Ebu'l İz el-Hariri'nin eşi Zeyneb Abdurrahman'dan geldi. Abdurrahman, ''first lady diye bir makam yok. Mısır'ın efendileri Mısır vatandaşlarıdır. Hiç bir fert kendisine böyle bir paye biçemez'' diye konuştu.

Seçimim diğer adaylarından Mısır Dışişleri Bakanı eski yardımcısı ve uluslararası hukuk profesörü Abdullah el-Eşal'in eşi Samiye Hüseyin, Suzan Mübarek'in tavırlarının Mısır'da cumhurbaşkanı eşinin konumunu olumsuz etkilediğini savunarak, ''Eşimin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda resmi görüşmelerine katılmayacağım, zira 'first lady' rolünü reddediyorum'' diye konuştu.

Anketlerde ilk sırada görünen Mısır eski Dışişleri Bakanı ve Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa'nın mühendis eşi Leyla Abdulmunim Bedevi'nin de, basın ve kamuoyu karşısına çıkmamaya özen gösterdiği belirtiliyor.