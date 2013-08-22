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Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam

Müslüman Kardeşler Basın Sözcüsü Arif gözaltına alındı

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam

Müslüman Kardeşler Basın Sözcüsü Arif gözaltına alındı

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:49
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Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam

Mısır'daki Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı'nın Basın Sözcüsü Ahmed Arif gözaltına alındı.
Teşkilat siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi, partinin resmi sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Arif'i hiçbir suçlamada bulunmadan gözaltına aldığını bildirdi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin Arif'i gözaltına almasının, "darbeciler" diye isimlendirdiği tarafların "yükselebilecek herhangi bir muhalif sesinden korkmalarından" kaynaklandığı ifade edildi.
Mısır'ın resmi televizyonu da bir güvenlik kaynağına dayandırarak verdiği haberde, Arif'in Kahire'deki Medinetu'n-Nasr (Nasrcity) bölgesinde bir dairede gözaltına alındığını aktardı. Güvenlik kaynağı, Arif'in, eşinin babasının evinde saklandığı yönündeki ihbardan sonra gözaltına alındığını kaydetti.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii salı günü, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Safvet Hicazi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Basın Danışmanı Murad Muhammed Ali de dün gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:50
Anahtar Kelimeler:
MısırMüslüman KardeşlerDarbe KarşıtlarıIhvan Ahmed Arif
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