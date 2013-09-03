Mısır'da darbe karşıtlarına ceza yağdı

SÜVEYŞ - Mısır'ın Süveyş kentinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve El-Cemaatu'l-İslamiye mensubu 64 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 64 İhvan ve El-Cemaatu'l-İslamiye mensubu, Süveyş'teki askeri mahkemede "adam öldürmeye azmettirmek, kilise ve orduya ait tankları yakmak ve yolları işgal etmek suretiyle trafiği aksatmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.



Savcı, sanıkların isnad edilen suçları, 14 Ağustos günü başkent Kahire'deki Rabiatul Adevviye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin dağıtılması sırasında yüzlerce kişinin ölmesi üzerine Süveyş'te yapılan tepki gösterileri sırasında işlediklerini iddia ediyor.



Sanıklara yönelik suçlamalar arasında askeri araçların yakılması da bulunduğu için dava askeri mahkemede görülüyor.



11 darbe karşıtına 25 yıl hapis



Mısır Askeri Mahkemesi kiliselerin yakılması ve ordu birliklerine saldırma suçlamasıyla 11 darbe karşıtına 25 yıl hapis cezası verdi



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