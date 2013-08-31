Mısır'da darbe karşıtı gösterilerde 8 kişi hayatını kaybetti

KAHİRE





Mısır Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında 8 kişinin öldüğünü, 221 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Giza'da 3, başkent Kahire'de 2, Port Said, Eş-Şarkiyye ve İsmailiye'de birer kişinin hayatını kaybettiği, ülke genelinde 221 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 135'inin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Mısır'da askeri müdahaleye karşı oluşturulan Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi'nin "Halk devrimini geri kazanıyor" ismiyle dün düzenlediği gösterilerde en az 10 kişinin öldüğü iddia edilmişti.