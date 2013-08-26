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Mısır'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor

Mısır'ın çeşitli kentlerinde bir araya gelen darbe karşıtları askeri yönetimi protesto etti.

Mısır'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor

Mısır'ın çeşitli kentlerinde bir araya gelen darbe karşıtları askeri yönetimi protesto etti.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:14
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Mısır'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor
KAHİRE

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi'nin organize ettiği darbe karşıtı gösterilere katılan Mısırlılar, ordunun yönetime el koymasını protesto etti.

Başkent Kahire'nin Zeytun Mahallesi'nde toplanan göstericiler, eylemcilere şiddet uygulanmasını kınayarak, İçişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler aleyhinde sloganlar attı.

Giza'da El-Herem Caddesi'nde Mursi'nin görevine dönmesini talep eden göstericiler, Mısır bayrakları ile üzerinde Rabia işareti olan dövizler taşıdı.

Mısır yönetiminin eylemcileri "terörist" olarak nitelendirmesini kınayan göstericiler, "Aslı terörizm darbedir", "Zalimlere hayır demek için geldik" diye slogan attı.

İskenderiye'deki ise ordu yanlısı bir grup ile darbe karşıtları arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Taş ve sopaların kullanıldığı arbede daha fazla büyümeden sona erdi.

Süveyş kentinin El-Müselles bölgesindeki Mücahidin Camisi'nden harekete geçen göstericiler de Mursi'nin ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim karşıtı slogan atan eylemciler, Sisi ve İbrahim'i, "meşruiyeti savunan göstericileri öldürmek"le suçladı.

İsmailiyye, Beni Süveyf, El-Garbiyye, Kuzey Sina ve Nil Deltası'nın doğu bölgelerinden Ez-Zekazik, Ebu Kebir ve Ebu Hamad'da da darbe karşıtı gösteriler düzenlendi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:15
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