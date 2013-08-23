Mısır'da darbe karşıtı gösteriler

Mısır'da Darbeyi Ret Ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, "darbenin gitmesi ve kırılması haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Kahire'nin güneyindeki Hulvan kenti, Kahire'nin 6 Ekim bölgesi, Kahire'nin kuzeyindeki Giza, İskenderiye, ülkenin güneyindeki el-Feyyum ve Beni Suveyf illerinde darbe karşıtı gösteriler düzenledi.

Sokağa çıkma yasağı ihlal edilerek düzenlenen gösterilerde, İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim kastedilerek, "Sağ, sol, geliyoruz ey İbrahim", "Darbenin kendisi terördür", "Devrim nerede, Mübarek hapisten çıktı", Biz halk kırmızı çizgiyiz", "Ben dava için buradayım, sen ise yükselmek için oradasın", "Askeri darbe düşsün" ve "Mesele Müslüman Kardeşler meselesi değil, aşağılanmış halk meselesidir" sloganlarının yanı sıra, darbeyi, Rabiatul Adeviyye ile Nahda meydanlarında katliam yapılmasını ve devrik lider Hüsnü Mübarek'in serbest bırakılmasını kınayan sloganlar atıldı.

Göstericiler, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine ve askeri darbeyle görevinden alınan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi lehine sloganlar atarken, protesto gösterilerinde öldürülen şehitlerin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı.

