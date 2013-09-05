KAHİRE



Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza'da, Süveyş'teki askeri mahkemede yargılanan siviller hakkında verilen hapis kararını protesto eden bir grup, darbe karşıtı gösteri düzenledi.



Göstericiler "Asker yönetimine son", "Yenilmeyeceğiz, yılmayacağız" ve "Mursi Cumhurbaşkanımız" gibi sloganlar attı.



Giza'nın ana caddelerinde düzenlenen yürüyüşlerde ise "Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son" sloganları atıldı.



Süveyş'te şehir merkezinde gösteri yapan darbe karşıtları, askeri mahkemede verilen kararı protesto etmek için halka cuma günü sokaklara inme çağrısı yaptı.



İskenderiye'de de darbe karşıtları sahil yolu boyunca insan zinciri oluşturarak "Askeri mahkemeye hayır" sloganları attı. Şarkiyye'de ise ana caddelerde düzenlenen gösteriler, darbe karşıtlarıyla darbe taraftarları arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kısa sürede sona erdi.



Beni Süveyf'te düzenlenen iki yürüyüşte darbe karşıtlarına yönelik devam eden tutuklama kampanyası kınanırken, Savunma Bakanı General Abdulfettah es-Sisi ve askeri mahkeme karşıtı sloganlar atıldı.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak hareketinin Feyyum'da düzenlediği gösteri ve yürüyüşlerde, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinin tutuklanması kınandı.



Süveyş kentinde, İhvan ve El-Cemaatu'l-İslamiye mensuplarının yargılandığı dava salı günü sonuçlanmıştı.



"Kiliselerin yakılması ve ordu birliklerine saldırma" suçlamasıyla açılan davada, 64 kişiden 11'ine 25 yıl müebbet, 45 kişiye de 5 yıl hapis cezası verilmiş, 8’inin ise beraatine hükmedilmişti.



Askeri mahkemelerde yargılanan sivillerin, haklarında verilen kararları temyize götürme hakkı bulunmuyor.





AA