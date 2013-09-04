Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'da "asıl terör darbedir" gösterileri

Mısır'daki askeri darbeye karşı ülke genelinde "asıl terör darbedir" adı altında başlatılan gösterile ülke genelinde birçok kentte devam ediyor.

Mısır'da "asıl terör darbedir" gösterileri

Mısır'daki askeri darbeye karşı ülke genelinde "asıl terör darbedir" adı altında başlatılan gösterile ülke genelinde birçok kentte devam ediyor.

04 Eylül 2013 Çarşamba 07:54
419 Okunma
Mısır'da
KAHİRE

Mısır'daki askeri darbeye karşı, ülke genelinde "Asıl terör darbedir" adı altında başlatılan gösteriler, başta Kahire olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam ediyor.

Kahire caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, "Rabia işareti" yaparak, askeri darbenin son bulmasını isteyen, demokratik talepler yazılı pankartlar açtı.

Mühendisin, Merc, Maadi, Ayn Şems, Ez-Zeytun ve Helvan bölgelerinde darbe karşıtları, "Asıl terör darbedir" sloganı attı.

Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınındaki Nasr bölgesinde ve Nahda Meydanı yakınındaki Kahire Üniversitesi önündeki gösterilere de binlerce kişi katıldı.   

Gösterilere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Hürriyet ve Adalet Partisi dışında, Selefi eğilimli gruplar ile bazı sol ve liberal hareketlerin de destek verdiği, darbe karşıtı ancak herhangi bir siyasi grupla ilişkisi bulunmayan kişilerin, kadın ve çocukların da katıldığı gözlendi.

Kahire'nin batısında piramitlere ev sahipliği yapan Giza'nın Ahram bölgesi ise renkli gösterilere sahne oldu. Gösterilericiler kendi oluşturdukları bando takımı eşliğinde yürürken, çevre binalarda güvenlik önlemleri alan askerlerin göstericilere el salladığı görüldü.

Mısır ordusu ve polisi, Kahire'deki gösteriler nedeniyle havaalanı ve Tahrir Meydanı çevresine zırhlı birlikler konuşlandırırken, ana arterlerde de güvenlik önlemlerini arttırdı.

İskenderiye, Mansura, Minya, İsmailiyye, Zegazik, Şarkiyye, Kafr eş-Şeyh, El-Mahalle ve Sina Yarımadası'nda da darbe karşıtı gösteriler sürüyor.

5 çocuğum var ve özgürce yaşamalarını istiyorum

 Giza'nın Sudan Caddesi'nde yürüyüşe katılan Necla Fetih, babası, kocası ve kardeşinin orduda görev yaptığını, İhvan üyesi olmadığını ve eşinin arkadaşlarından doktor, mühendis ve üniversite mezunu kişilerin Rabiatul Adeviyye'deki protestolarda güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi üzerine protestolara katıldığını belirtti.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasıyla sonuçlanan 30 Haziran gösterilerine de katıldığını ifade eden Fetih, "Ancak General Sisi gösteri çağrıları yaptığı zaman sokağa çıkmadım. 5 çocuğum var ve özgürce yaşamalarını istiyorum. Ordu yönetiminde yaşamalarını istemiyorum. Eşim subay, babam general, kardeşim komutan olarak orduda görev yaptı. Asker yönetimini iyi biliyorum. Bu yüzden askeri yönetim düzeninin olmasını istemiyorum" diye konuştu.

Fetih, ordu yönetimine destek verenlere şunları söyledi:

"Uyanmanız gerekiyor, Mısır medyasının sizi yanılttığını anlamanız gerekiyor. Beşar Esed'in halkını nasıl öldürdüğünü, Mübarek'in adamlarının nasıl döndüğüne ve seslerinin nasıl yükseldiğine bakın. Hepimizin bu ülkede kardeş olduğumuzun farkına varmalıyız. Hristiyanlar, Müslümanlar, Selefiler, İhvan hepimiz bu vatanda kardeşiz. Bu vatan bize kalacak. Biz güvenlik güçlerinden daha önemliyiz. Halk, emniyet binalardan daha önemli. Burada yaşayanlar bizleriz. Sokaklara inin  ve baltacılardan, sizi gözaltına alacak polisten korkmayın. Evinde bekleyenler, bilsinler ki sokaktan cesetlerimizi toplayacak olanlar onlar. Allah'tan diliyorum ve göreceğim ki darbe sona erecek. Hiçbir şeyi iyileştirmeyen Sisi, yıkım yolunda yürüyor. Belki de Allah, Sisi'ye bu yolu seçtiriyor ki yakın zamanda düşsün." 

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 07:55
Anahtar Kelimeler:
MısırOrdu Darbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ