KAHİRE



Mısır'daki askeri darbeye karşı, ülke genelinde "Asıl terör darbedir" adı altında başlatılan gösteriler, başta Kahire olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam ediyor.



Kahire caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, "Rabia işareti" yaparak, askeri darbenin son bulmasını isteyen, demokratik talepler yazılı pankartlar açtı.



Mühendisin, Merc, Maadi, Ayn Şems, Ez-Zeytun ve Helvan bölgelerinde darbe karşıtları, "Asıl terör darbedir" sloganı attı.



Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınındaki Nasr bölgesinde ve Nahda Meydanı yakınındaki Kahire Üniversitesi önündeki gösterilere de binlerce kişi katıldı.



Gösterilere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Hürriyet ve Adalet Partisi dışında, Selefi eğilimli gruplar ile bazı sol ve liberal hareketlerin de destek verdiği, darbe karşıtı ancak herhangi bir siyasi grupla ilişkisi bulunmayan kişilerin, kadın ve çocukların da katıldığı gözlendi.



Kahire'nin batısında piramitlere ev sahipliği yapan Giza'nın Ahram bölgesi ise renkli gösterilere sahne oldu. Gösterilericiler kendi oluşturdukları bando takımı eşliğinde yürürken, çevre binalarda güvenlik önlemleri alan askerlerin göstericilere el salladığı görüldü.



Mısır ordusu ve polisi, Kahire'deki gösteriler nedeniyle havaalanı ve Tahrir Meydanı çevresine zırhlı birlikler konuşlandırırken, ana arterlerde de güvenlik önlemlerini arttırdı.



İskenderiye, Mansura, Minya, İsmailiyye, Zegazik, Şarkiyye, Kafr eş-Şeyh, El-Mahalle ve Sina Yarımadası'nda da darbe karşıtı gösteriler sürüyor.



5 çocuğum var ve özgürce yaşamalarını istiyorum



Giza'nın Sudan Caddesi'nde yürüyüşe katılan Necla Fetih, babası, kocası ve kardeşinin orduda görev yaptığını, İhvan üyesi olmadığını ve eşinin arkadaşlarından doktor, mühendis ve üniversite mezunu kişilerin Rabiatul Adeviyye'deki protestolarda güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi üzerine protestolara katıldığını belirtti.



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasıyla sonuçlanan 30 Haziran gösterilerine de katıldığını ifade eden Fetih, "Ancak General Sisi gösteri çağrıları yaptığı zaman sokağa çıkmadım. 5 çocuğum var ve özgürce yaşamalarını istiyorum. Ordu yönetiminde yaşamalarını istemiyorum. Eşim subay, babam general, kardeşim komutan olarak orduda görev yaptı. Asker yönetimini iyi biliyorum. Bu yüzden askeri yönetim düzeninin olmasını istemiyorum" diye konuştu.



Fetih, ordu yönetimine destek verenlere şunları söyledi:



"Uyanmanız gerekiyor, Mısır medyasının sizi yanılttığını anlamanız gerekiyor. Beşar Esed'in halkını nasıl öldürdüğünü, Mübarek'in adamlarının nasıl döndüğüne ve seslerinin nasıl yükseldiğine bakın. Hepimizin bu ülkede kardeş olduğumuzun farkına varmalıyız. Hristiyanlar, Müslümanlar, Selefiler, İhvan hepimiz bu vatanda kardeşiz. Bu vatan bize kalacak. Biz güvenlik güçlerinden daha önemliyiz. Halk, emniyet binalardan daha önemli. Burada yaşayanlar bizleriz. Sokaklara inin ve baltacılardan, sizi gözaltına alacak polisten korkmayın. Evinde bekleyenler, bilsinler ki sokaktan cesetlerimizi toplayacak olanlar onlar. Allah'tan diliyorum ve göreceğim ki darbe sona erecek. Hiçbir şeyi iyileştirmeyen Sisi, yıkım yolunda yürüyor. Belki de Allah, Sisi'ye bu yolu seçtiriyor ki yakın zamanda düşsün."





AA