Mısır'da 14 İhvan lideri mahkemeye sevk edildi

KAHİRE



Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden ve Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Iryan ve Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda darbe karşıtı gösteri sırasında öldürülen Esma el-Bilteci'nin babası Muhammed el-Bilteci'nin de aralarında bulunduğu 14 İhvan lideri "halkı şiddete teşvik ve ölüme sebebiyet vermek"suçlamalarıyla ceza mahkemesine sevk edildi.



Mısır devlet televizyonunda yer alan habere göre, Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, "Halkı şiddete teşvik etmek ve 5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı (El-İttihadiye) önünde anayasa taslağını protesto eden göstericilerin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamalarıyla İhvan liderlerinden ve Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Iryan, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda darbe karşıtı gösteri sırasında öldürülen Esma el-Bilteci'nin geçen Perşembe gözaltına alınan babası Muhammed el-Bilteci'nin de aralarında bulunduğu 14 İhvan liderinin ceza mahkemesine sevkine karar verdi.



Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de aynı suçlamadan mahkemeye sevk edilmişti.





AA