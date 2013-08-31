Mısır ve Suriye'deki katliama tepkiler sürüyor

ANKARA





Mısır ve Suriye'deki katliamlare yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi rabia işareti yaparak toplandıkları "Topçu Meydanı'nın "Rabia Meydanı" olarak değiştirilmesini talep etti.

Birlikte yatsı namazı kılan gruptakiler daha sonra Tekbir ve Kelime-i Tevhid getirerek, Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto eden sloganlar attı.

Gruptakiler, " Mısır direnişine binlerce selam", "SeninleyizMısır ve Suriye", "Kahrolsun iki yüzlü demokrasi putunuz", "Kardeşlik bedel ister" yazılı pankartlar ve darbeyle görevden alınan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da destek verdiği gruptakiler, katliamların bir an önce sona ermesini diledikleri yarım saat süren duanın ardından dağıldı.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok Müslüman ülkesinde zulüm ve haksızlıkların bulunduğunu belirterek, yaşananlara tepki göstermek amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsanların programa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gerem, Suriye hava sahasının ise bir an önce uçuşa yasak ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş

İslam Dünyası Dayanışma Platformu öncülüğünde başlatılan "Adeviyye Nöbeti" beşinci gününde devam etti.

Akşam namazının ardından Ulu Cami Meydanı'nda toplanan platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş, "Rabia" işaretleri yapıp, ellerinde Mısır, Suriye ve Filistin halkını destekleyen döviz ve pankartlarla slogan atıp dua etti.

Burada konuşan araştırmacı-yazar Ramazan Kayan, Adeviyye nöbetlerinde insanların matem tutmak için değil "İhvan'a selam direnişe devam" demek için geldiğini söyledi.

Direniş rüzgarının dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını vurgulayan Kayan, "Dünyanın dört bir tarafından insanlık ölürken biz insanlığın ölmediğini göstermek için Adeviye nöbetindeyiz. İnsanlar ölür ama insanlık ölmez" dedi.

Eskiden insanların çocuklarını eğitim almak için Ezher'e gönderdiğini, artık çocukların eğitim için Adeviyye'ye gönderileceğini ifade eden Kayan, son yaşanların bunu ortaya çıkarttığını kaydetti. Kayan, "Ezher şeyhi ihaneti tercih etti. Ama biz Adeviyye'yi tercih ettik. Adeviyye rüzgarı esiyor dünyanın her bir yanında. Bu rüzgar özgürlük rüzgarıdır. Direniş rüzgarıdır. Evrensel İslam kardeşlik rüzgarıdır" ifadesini kullandı.

İslam Dünyası Dayanışma Platformu sözcüsü avukat Haki Demir ise İslam'ın son kalesi Osmanlı yıkıldıktan ve tasviye edildikten sonra İslam coğrafyası ve ümmetin, her gün ağır acılar ve zülümler yaşadığını belirtti.

Kocaeli

Darıca Sivil Toplum Platformu, Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Darıca Sivil Toplum Platformu önderliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle örgütlenen grup, Kocaeli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

"R4BİA" yazılı tişörtler giyen, Türkiye, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Mısır'da ve Suriye'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, burada yaptığı konuşmada, günlerdir bütün dünyanın gözü önünde yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirterek, hainler tarafından müslümanların şehit edildiğini söyledi.

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de de, Mısır’daki askeri darbe ile Suriye'deki kimyasal silah saldırısına yönelik protestolar sürüyor.

Bu kez Alexanderplatz Meydanı'nda düzenlenen protestoda, "Katliamı durdurun", "Mursi yasal Cumurbaşkanı'', "Mısır’da askeri darbeye hayır" yazılı ve üzerinde Rabia işareti bulunan pankartlar taşındı.

Ellerinde Türkiye ve Mısır bayrakları bulunan protestocular, Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdelfettah el-Sisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed yönetimleri aleyhine sloganlar attı.