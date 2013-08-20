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Mısır tarihinin en ciddi toplu kıyımlarından biri

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için ani ve orantısız güç kullanarak, ülke tarihinin en ciddi toplu kanunsuz kıyımlarından birine yol açtığını ifade etti.

Mısır tarihinin en ciddi toplu kıyımlarından biri

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için ani ve orantısız güç kullanarak, ülke tarihinin en ciddi toplu kanunsuz kıyımlarından birine yol açtığını ifade etti.

20 Ağustos 2013 Salı 16:59
583 Okunma
Mısır tarihinin en ciddi toplu kıyımlarından biri
ANKARA 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için ani ve orantısız güç kullanarak, ülke tarihinin en ciddi toplu kanunsuz kıyımlarından birine yol açtığını ifade etti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Rabiatül Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı göstericilere yapılan müdahale konusunda protestocuların yanında, protestolar sırasında görev yapan sağlık çalışanları, bölge sakinleri, çeşitli hastane ve morg görevlileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde, oturma eyleminin dağıtılması sırasında güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanıldığının ve protestocuların kanunsuz bir şekilde infaz edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, oturma eylemi yapan göstericilerin güvenli bir şekilde alandan çıkışını sağlayacak ve ölüm riskini azaltacak müdahale yöntemlerini planlamakta başarısız olduğu belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bölge sakinlerine ve gazetecilerin verdiği ifadelere dayandırarak, güvenlik güçlerinin hoparlörler aracılığıyla Rabiatül Adeviyye Meydanı'ndaki göstericilere saat 06.30'da Nasır Caddesi yoluyla alanı boşaltma çağrısı yaptığını ve yaklaşık 10-15 dakika sonra da pek çok yönden eş zamanlı olarak biber gazı, kauçuk mermi ve bir süre sonra da gerçek mermi kullanarak müdahaleye başladığını, çıkışları kapatarak protestocuların alandan ayrılmasını engellediğini kaydetti.

Güvenilirliği doğrulandığı belirtilen video görüntüleriyle de desteklenen açıklamada, güvenlik güçlerinin yaralıları alan dışına taşımaya çalışanlara ateş açtığı ifade edilerek, kendileri için herhangi bir tehlike teşkil etmediği açıkça görülen göstericilerin de polis tarafından infaz edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, darbe karşıtı göstericilere müdahalenin ülkede mezhep çatışmalarını da alevlendirdiğine, Müslüman Kardeşler tarafından günah keçisi ilan edilen Hristiyanların şiddet olaylarına maruz kaldığına işaret edildi. Açıklamada, 32 kiliseye saldırı düzenlendiği, 20'sinin ateşe verildiği ve bir Hristiyanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 16:59
Anahtar Kelimeler:
Insan Hakları Izleme örgütü
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