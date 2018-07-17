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Mısır Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

Mısır yönetimi ramazan ayının başından bu yana "çift yönlü" geçişler için açık tutulan Refah Sınır Kapısı'nı kapattı.

Mısır Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

Mısır yönetimi ramazan ayının başından bu yana "çift yönlü" geçişler için açık tutulan Refah Sınır Kapısı'nı kapattı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:19
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Mısır Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

Mısır yönetiminin, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "çift yönlü” olarak geçişlere kapattığı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Refah Sınır Kapısı Basın Bürosu tarafından dün yapılan açıklamada, "Mısır yönetiminin Salı günü itibariyle geçişlerin durdurulacağını kendilerine bildirdiğini" açıklamıştı. Geçişlerin ne zaman tekrar açılacağı konusunda her hangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail’in Gazze’ye ticari mamullerin girişinin sağlandığı Kerem Ebu Salim sınır kapısını kapattığı ve avlanma sahasını 6 milden 3 mile düşürdüğü bildirildi.

Mısır yönetimi Refah Sınır Kapısı'nı geçen 18 Mayıs’ta ramazan ayı için "çift yönlü" geçişler için açmış, süreyi bugüne kadar uzatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır YönetimiİSRAİLİsrail AblukasıGazzeRefah Sınır Kapısı
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