Mısır polisi aldığı önlemleri daha sıkı tutacak

Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e yönelik suikast girişimine ilişkin, "Mısır askeri ve polisi, aldığı önlemleri daha sıkı tutarak, terör unsurları ve suç odaklarını ortadan kaldıracaktır" ifadesini kullandı.



Sis, Genelkurmay Başkanlığının resmi sitesinde yayımlanan konuya ilişkin mesajında, Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne inancının tam, emniyet mensuplarının, ülkenin her köşesinde istikrarı sağlamaya, suçlularla başa çıkmaya muktedir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu hain ve çirkin saldırılar, kahraman asker ve polislerimizi yıldırmayacak aksine onları daha da hırslandıracaktır. İçişleri Bakanı İbrahim'e yapılan saldırının hiçbir semavi dinde yeri yoktur. Vatansever ve hoşgörülü Mısır halkı da bu saldırıya karşıdır."



Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, bu sabah konvoyunu hedef alan bombalı suikast girişiminden yara almadan kurtulmuş ancak aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi yaralanmıştı.



ABD'den Mısır'ın yol haritasına destek



Mısır Savunma Bakanı Sisi, ABD Temsilciler Meclisi Avrupa-Asya İşleri Alt Komitesi Başkanı Senatör Rohrabacher ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetin, Mısır'ın demokrasiyi yeniden inşa etmek üzere belirlediği yol haritasını desteklediğini belirtildi.





