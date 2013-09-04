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Mısır ordusunun Refah'taki yıkımı endişe yarattı

Mısır ordusunun, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki "bölünmüş şehir" Refah'ta başlattığı yıkım faaliyetleri bölge halkı arasında endişeye yol açtı.

Mısır ordusunun Refah'taki yıkımı endişe yarattı

Mısır ordusunun, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki "bölünmüş şehir" Refah'ta başlattığı yıkım faaliyetleri bölge halkı arasında endişeye yol açtı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 15:48
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Mısır ordusunun Refah'taki yıkımı endişe yarattı

REFAH - Mısır ile İsrail arasındaki Camp David Barış Anlaşması'yla ikiye bölünen Refah kentinde, sınır hattındaki tünellerin ardından Mısır ordusunun bölgedeki evleri de hedef alan yıkım faaliyetleri halk arasında endişeye yol açıyor. Sınır hattının ayırdığı aileler arasında zaten zorlukla yürütülen münasebetlerin, bölgedeki evlerin yıkılması ve sınır hattına kurulması planlanan tampon bölgeyle tamamen kesintiye uğramasından kaygı duyuluyor.

İsrail ile Mısır arasında 1978 yılında Camp David Anlaşması'nın imzalanması ve İsrail birliklerinin Sina'dan çekilmesinin ardından Refah kenti, yarısı Gazze'de yarısı Mısır'da olmak üzere ikiye bölündü. Refah'ın, Filistin ve Mısır'a dağılan topraklarında yaşayan Filistinli aileler de "aynı şehirde ancak yabancı ülkelerde" hayatlarına devam etti. İsrail, 2000 yılının eylül ayında başlatılan İkinci İntifada sırasında, sınırın Filistin tarafında yaşayanların evlerini yıktı, Filistinlilerin akrabalarını ziyaret ettikleri Salahaddin Sınır Kapısını da kapattı.

Kentin ikiye bölünmesiyle Filistin ve Mısır'a dağılan aileler, dikenli teller ve yıkımlarla kendini gösteren fiziki engellere rağmen, sınır hattına kazdıkları tünellerle irtibatlarını devam ettirdi. İsrail'in ağır ambargosu altındaki Gazze'de mal ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç malzemelerinin temininde hayati fonksiyon üstlenen tüneller, diğer yandan bölgedeki aile fertlerinin düğün ve cenazeler gibi önemli faaliyetlere katılımasına imkan tanıması açısından da toplumsal bir işleve sahip oldu.

Mısır'da askeri darbenin ardından oluşturulan yönetimin, tünellerin ardından Refah'ın Mısır kesimindeki evlere yönelik yıkımlara başlaması, aileler arasındaki münasebetlerin tamamen kesintiye uğrayacağı endişelerine neden oluyor. Mısır ordusunun, denizden Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar 500 metre uzunluğundaki sınırı tüneller ve evlerden arındırarak tampon bölge haline getirmek istediği ifade ediliyor.

Gazzeliler geleceklerinden kaygılı

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Refah kenti Belediye Başkanı Subhi Ebu Rıdvan, "Mısır ve Gazze'yi birbirinden ayırmak için konan dikenli teller, bazen bir evin üstünden geçiyor ve tek bir evi ikiye bölüyor. Ailenin bir kısmı Filistin diğer kısmı Mısır'da kalıyor. Ancak kentin bölünmesine rağmen aileler iletişime devam etti" dedi.

Mısır'ın, sınırdaki evleri yıkarak tampon bölge oluşturmaya çalışmasının, iki taraftaki aileler arasında iletişimi koparmayı hedeflediğini vurgulayan Rıdvan, "Tampon bölge kurulması, Mısır tarafında 5 bin kişinin evinden olması demek, oradaki insanların bu tarafta aileleri var" diye konuştu.

Refah'ta yaşayan Filistinliler de, Camp David Anlaşması'nın bölgeyi ikiye ayırmasına karşın birbirlerine seslenme mesafesinde olduklarını ve dikenli tellerin ardından birbirlerini görebildiklerini belirterek, Mısır ordusunun, sınırdaki evlerin ülke güvenliğini tehdit ettiğini söylediğini ancak tam aksine bu evlerin Mısır'ın güvenliğinin teminatını olduğunu belirttiler.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 15:49
Anahtar Kelimeler:
Refah
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