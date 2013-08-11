Mısır ordusundan Sina'ya saldırı

SİNA/KAHİRE - Mısır ordusuna ait savaş uçakları Kuzey Sina'ya bağlı Şeyh Zuveyd kentindeki silahlı gruplara yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının bombaladığı yerin Şeyh Zuveyd kentinin doğusundaki et-Tevme bölgesi olduğunu ifade etti.

Albay Ahmed Muhammed Ali sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Sina'daki bir grup teröristler takip edilerek etkisiz hale getirildi" ifadesini kullandı.

Roket atıldı

Mısır ordusuna ait 3 uçağın Sina Yarımadası'ndaki bazı bölgelere eş zamanlı roket attığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sina Yarımadası'ndaki Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerine Mısır ordusuna ait 3 uçaktan eş zamanlı en az 10 roket atıldı.

Şeyh Zuveyd sakinlerinden Ahmed Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın korku içinde olduğunu belirterek, "Bölgede yaşam tamamen durdu. Halk evlerine sığınıyor, binaların camları kırıldı. Kimse araç kullanmıyor" dedi.

Refah'ın güneyindeki el-Acra bölgesinde, "İsrail'e roket fırlatmaya hazırlanan 'cihatçı' grupları hedef aldığı" iddia edilen saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgedeki gruplar, saldırının İsrail'e ait insansız hava aracıyla düzenlendiğini belirtmiş ancak bu iddia Mısır ordusu tarafından yalanlanmıştı.

Mısır güvenlik kaynakları, saldırının Mısır'a ait askeri bir helikopter tarafından düzenlendiğini kaydetmişti.

Meydanda elektrikler kesildi

Öte yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Rabia El Adeviye Meydanı'nda elektrikler kesildi.

Elektirik kesintisini, müdahale sinyali olabileceği yönünde değerlendiren doktorlar, meydanda bulunan hastanede alarm verdi ve gönüllü doktorları görev başına çağırdı.

Müslüman Kardeşler Sözcüsü Cihad El Haddad ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, elektirik kesintisi olmasına rağmen henüz olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

El Haddad, meydanda bulunan yeterli sayıdaki yedek jenaretörlerin devreye sokulduğunu ve alanın belli bölümlerinin aydınlatılacağını söyledi.

İhvan yalanladı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), "Bazı liderlerinin serbest bırakılması karşılığında gösterilerin sona erdirilmesi için ordu ile anlaşma yaptıklarına" dair medyada çıkan haberleri yalanladı.

İhvan Sözcüsü Yasin Muhriz AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhvan'ın "Bazı liderlerinin serbest bırakılması karşılığında gösterilerin sona erdirilmesi ve teşkilatın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin feshedilmemesi için ordu ile anlaşma yaptıklarına" dair medyada çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, söz konusu iddialar için "Sonu gelmeyen yalanlardan ibaret" dedi.

Mısır medyasında bugün ordu ile İhvan'ın "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın bazı liderlerinin serbest bırakılması ve Hürriyet ve Adalet Partisi'ni feshedilmemesi karşılığında Rabiatul Adeviye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin sona erdirilmesi için ordu ile anlaşma yaptığı" yönünde haberler çıkmıştı.

Tayyib'in gözetimindeki girişimi reddediyoruz

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından oluşturulan Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Salah Sultan ve Cemal Haşmet, siyasi krizin çözümü için Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in gözetiminde yürütülecek hiçbir çözüm girişiminde yer almayacaklarını belirtti.

AA muhabirine konuşan Sultan, şu ana kadar kendilerine siyasi diyalog konusunda Ezher'den herhangi bir davet gelmediğini belirterek, "Tayyib'in gözetiminde yürütülecek herhangi bir çözüm girişimin içinde yer almayı da cumhurbaşkanlığı için yapılacak erken seçimi de kabul etmiyoruz. İlk önce Muhammed Mursi göreve iade edilir, daha sonra diğer konuları görüşebiliriz" dedi.

Hareketin bir diğer lideri Cemal Haşmet ise Şeyh Tayyib'in askeri darbeyi tanıdığını vurgulayarak, "Darbeyi tanıyan tarafla yapılan diyalog başarısızlığa mahkumdur. Meşru uygulama tekrar gelene kadar erken seçim veya Mursi'nin kalması için yapılacak referandum merkezli herhangi bir diyaloğun içinde yer almayacağız" diye konuştu.