Mısır ordusu Sina'da bazı hedefleri bombaladı

KAHİRE





Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterlerin, Şeyh Züveyd kentindeki bazı hedefleri bombaladığı belirtildi.

Görgü tanıkları, askeri helikopterlerin Gazze şeridiyle sınır olan Sina Yarımadası'ndaki Şeyh Züveyd kentinde "Silahlı gruplara ait olduğu" iddia edilen bazı hedefleri bombaladığını söyledi. Saldırıda helikopterlerin El-Mukataa ve El-Tevme köylerinin çevresine füze attığı ifade edildi.

Daha önce söz konusu saldırının, askeri uçaklarla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Öte yandan kara kuvvetlerine ait askeri araçların da bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.